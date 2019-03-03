台南市興建單軌捷運？ 專家認有3缺點

2019-03-03 19:36 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



濮大威分析認為，單軌捷運的性能優勢，要在沖繩那霸等山坡多的城市才能展現。（photo by 台南市政府） 分享 facebook 為解決台南市交通問題，台南市議會針對興建單軌捷運展開辯論，但陷入膠著。前北市捷運局長濮大威撰文分析，單軌捷運有安全保障不足、保養價格昂貴、零件規格不同等3項缺點，不如善加利用國內的輕軌廠商，台南市捷運工程處長秦繼孔則為政策庇護說，不能拿國外的失敗案例強行套在台南市。

針對台南市日漸嚴重的交通問題，以及未來發展考量，台南市政府計畫配合前瞻計畫興建單軌捷運系統，但在2月22日的市議會臨時會中卻因藍綠雙方意見不合導致此事陷入膠著，台南市議長郭信良也為此於同月26日率團至高雄考察，盼能有更多了解後再行討論。

單軌捷運的利弊

台南興建單軌捷運興建一事是否可行，濮大威在臉書上發文分析，他認為單軌捷運有兩大優點，一是爬坡性能高，在山坡多的城市如中國重慶、日本沖繩那霸等區域有其優勢，但台南市地形平緩，單軌捷運優勢無法凸顯；二是比起其他捷運系統，單軌捷運顯得輕巧，但必須全線高架或是有專用路權，對於以文化為主特色的台南市而言，勢必嚴重衝擊到城市景觀。

但濮大威亦指出，單軌捷運有3項缺點，一是因其特殊結構，導致無法保障民眾安全逃生；二是單軌捷運使用橡膠輪胎，在保養花費上反比傳統的鋼輪鋼軌系統要高；第三則是目前世界上僅有5家廠商供應單軌系統，但每家廠商的零件規格、性能都截然不同，如此一來在零組件問題上得須面對獨家供應的問題。濮大威認為，既然輕軌等系統都有本土廠商了，為何還要捨近求遠？

世界各地都有單軌

此發文隨即引來秦繼孔的辯護，他認為，單軌捷運比起輕軌，有著體積小、噪音少、震動小等優點，如杜拜等觀光聖地都設置了單軌系統，相較之下，設置在平面的輕軌系統才會對景觀影響較大。至於國外一些建設單軌後又拆掉的失敗案例，其根本原因不在於單軌系統，因此不能強行套用在台南市上，而安全問題國外也都有解決方案，因此不用擔心。

但濮大威認為，國外對單軌捷運設計的安全措施，會讓單軌捷運失去輕巧的優點，而秦繼孔的論點也忽略掉了莫斯科、拉斯維加斯等地的失敗，尤其是拉斯維加斯的系統曾出過許多嚴重技術問題；而杜拜等地的單軌系統，也正面臨運量不足等困境，希望台南市政府能通體考量後再作打算。

對此，秦繼孔保證，如果未獲得多數民意支持，單軌捷運絕不會動工。

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