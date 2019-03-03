月津港燈節落幕 啟動夜之美術館永續發展

2019-03-03 17:46 中央社 台南3日電



台南市鹽水區2019月津港燈節今天結束，市府文化局統計展期30天共吸引91萬人次參觀。獲文化部支持的「夜之美術館」計畫隨之啟動，將朝展區常態化方向努力。

2019月津港燈節展期包括9天春節連假、元宵蜂炮期間、二二八連假，燈區人潮滿滿，成為年輕族群臉書、IG打卡熱點。市府文化局在展期結束後正式啟動「夜之美術館」計畫，希望燈節效益延續至全年，帶動地方發展。

台南市政府文化局長葉澤山今天受訪表示，燈節熱度若只維持一個月是很可惜的事。鹽水月津港在台南縣市合併前，曾獲內政部「城鄉風貌計畫」競爭型補助進行第一期水岸整治工程；近年透過「月津風華再現2.0」前瞻基礎建設計畫，進行各項優質化工程。

葉澤山指月津港整個場域可望擴大為約30公頃，是目前燈節展區的5、6倍大。今年再獲文化部支持先期規劃預算，朝「夜之美術館」方向努力，可能分為常設、特展兩種型態。除了把近幾年精選保留的作品設置展出，也要讓燈節變成為期一個月的特展。

他說，會從今年燈節作品挑選幾件人氣高、材質較適合長期保留的作品，整理收藏起來，未來再視計畫進度在適當地點展出。希望月津港朝「優質化、常態化、廣域化、藝術化」方向永續經營，使鹽水區成為獨特而精緻的歷史藝術城鎮。