親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

吳釗燮明赴立院報告 坦言北京還會搶我邦交國

當日才被通知！台灣首缺席WHO流感疫苗選株會議

月津港燈節落幕 啟動夜之美術館永續發展

2019-03-03 17:46中央社 台南3日電

台南市鹽水區2019月津港燈節今天結束，市府文化局統計展期30天共吸引91萬人次參觀。獲文化部支持的「夜之美術館」計畫隨之啟動，將朝展區常態化方向努力。

2019月津港燈節展期包括9天春節連假、元宵蜂炮期間、二二八連假，燈區人潮滿滿，成為年輕族群臉書、IG打卡熱點。市府文化局在展期結束後正式啟動「夜之美術館」計畫，希望燈節效益延續至全年，帶動地方發展。

台南市政府文化局長葉澤山今天受訪表示，燈節熱度若只維持一個月是很可惜的事。鹽水月津港在台南縣市合併前，曾獲內政部「城鄉風貌計畫」競爭型補助進行第一期水岸整治工程；近年透過「月津風華再現2.0」前瞻基礎建設計畫，進行各項優質化工程。

葉澤山指月津港整個場域可望擴大為約30公頃，是目前燈節展區的5、6倍大。今年再獲文化部支持先期規劃預算，朝「夜之美術館」方向努力，可能分為常設、特展兩種型態。除了把近幾年精選保留的作品設置展出，也要讓燈節變成為期一個月的特展。

他說，會從今年燈節作品挑選幾件人氣高、材質較適合長期保留的作品，整理收藏起來，未來再視計畫進度在適當地點展出。希望月津港朝「優質化、常態化、廣域化、藝術化」方向永續經營，使鹽水區成為獨特而精緻的歷史藝術城鎮。

月津港美術館文化局
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

影／嘉義下雨了！網友縮時攝影 展現風起雲湧

2019-03-03 16:15

下雨後中部空品由紅轉綠 明後天空品普通

2019-03-03 16:05

嘉縣刑大第一女主角 當選縣年度十大傑出女性

2019-03-03 15:20

台灣絃樂團小提琴比賽 南藝大包辦第一、三名

2019-03-03 14:53

雲林縣府前賣仿土雞每隻250元 1600隻2天銷售一空

2019-03-03 14:33

「我想他以後用不到了」 捐相機做公益有洋蔥

2019-03-03 08:27

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

2019-03-03 07:48

開紅盤 2019台灣國際蘭展首日遊客逾2萬人次優去年

2019-03-03 07:28

部落小學生做弓箭和狩獵陷阱 勇士營學祖先智慧

2019-03-03 07:27

種高麗菜試辦登記 雲嘉南冷清

2019-03-02 23:44

嘉市「黃花瘋市集」穿黃衣抽大獎

2019-03-02 23:11

熱血藥師連19年辦捐血 明天自費送紀念表鼓勵參與

2019-03-02 19:25

黃金風鈴木花況不如去年 市集人潮穿黃衣湊熱鬧

2019-03-02 18:09

翁章梁表揚十大傑出女性 婦女節女性朋友免費搭縣公車

2019-03-02 17:40

雲林2起境外移入登革熱 暖冬更要小心防蚊

2019-03-02 16:58

雲林一片霧茫茫 空氣品質不佳達紅害

2019-03-02 15:23

她十年前捐血10CC 如今能救血癌、白血症患者

2019-03-02 15:19

不下雨雲林茶樹減收5成 縣府即日受理農災查報

2019-03-02 14:27

疑暖冬惹禍 荔枝椿象疫情提早爆發

2019-03-02 13:21

派出所龍舌蘭開花高4公尺 員警充當生態解說員

2019-03-02 12:43

紫斑蝶提早到雲林 三月中有機會看見國際生態奇景

2019-03-02 12:31

限定一人只能買兩包！這古早味煎餅連台南在地人都願意排隊

2019-03-01 12:00
看更多

熱門文章

影／長知識了！全世界只有台灣生產愛玉 竟是因為牠

2019-03-02 19:14

怎麼請到intel無人機秀？ 潘孟安揭「美夢成真」祕辛

2019-03-02 20:39

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

2019-03-03 07:48

台北燈節生意差 攤商痛批：以後再也不到台北做生意

2019-03-03 10:48

比基尼「G哥」效應 玉山單攻不強制保險、開放管制山域

2019-03-02 20:22

陳致中未批韓國瑜星馬行是放水？ 扁：等議會開會算帳

2019-03-03 00:04

台灣燈會明晚歡喜落幕 intel無人機燈光秀最終場

2019-03-02 22:15

余天夫婦新加坡公益慈善表演 捐款比領的還多

2019-03-02 22:09

桃園八德木棉花綻放 棉絮亂飄民怨「衣服不敢晾外面」

2019-03-03 07:27

基隆市議員楊石城宣布參選立委 對藍軍衝擊大

2019-03-02 21:03

影／嘉義下雨了！網友縮時攝影 展現風起雲湧

2019-03-03 16:15

台灣燈會人氣搶搶滾 試營運至今高達1187萬

2019-03-02 23:24

阿公喪妻後5年足不出戶 這次願逛台灣燈會原因催淚

2019-03-03 16:18

新北中角灣衝浪基地 林佳龍、侯友宜明會勘

2019-03-02 21:05

黃金風鈴木花況不如去年 市集人潮穿黃衣湊熱鬧

2019-03-02 18:09

「我想他以後用不到了」 捐相機做公益有洋蔥

2019-03-03 08:27

高雄「棗」到幸福 首度供應廈門鑫金鷺果蔬公司

2019-03-03 11:54

北埔最年輕的村長 從禮儀師轉職村長善用網路群組

2019-03-03 09:08

台中花博輪椅長者速通關 排隊民眾羨慕：我也要當家屬

2019-03-03 09:25

台灣燈會在屏東 觀光局建議這樣玩

2019-03-03 04:30

舊垃圾場兩樣情 頭份這邊悶燒銅鑼後龍變景點

2019-03-03 13:55

新竹降雨不如預期 明起將採取第一階段減壓供水

2019-03-03 16:23

想省錢停車格占一半 結果駕駛損失更慘重

2019-03-03 15:24

愛河鐵人三項挑戰自我 600選手「跳愛河」不猶豫

2019-03-03 08:48

東港三寶配小豬 台灣燈會美食超搶眼

2019-03-03 04:35

手機監控中橫「死穴」 花蓮警科技疏導交通

2019-03-02 20:08

雲林縣府前賣仿土雞每隻250元 1600隻2天銷售一空

2019-03-03 14:33

屏東大鵬灣燈會畫下句點 2020台中主辦要再創榮景

2019-03-03 15:28

宣傳爬山好處多 柯P：北市路跑只會吸PM2.5

2019-03-03 13:34

熱血藥師連19年辦捐血 明天自費送紀念表鼓勵參與

2019-03-02 19:25

日月潭九蛙疊像當水情指標？水資局：今天水情正常

2019-03-02 22:45

影／麗寶賽車場被居民包圍 要求噪音改善完再營運

2019-03-03 16:18

騎完雙城今爬山體力超鐵 柯P笑：我是有病繼續做

2019-03-03 13:57

開紅盤 2019台灣國際蘭展首日遊客逾2萬人次優去年

2019-03-03 07:28

彰化縣珍珠芭樂正盛產 縣府到台北幫農民行銷

2019-03-02 20:40

陳宜民、黃昭順 布局區域立委

2019-03-02 23:48

繽紛金魚草 散布台北街頭好吸睛

2019-03-03 11:02

陳滄江競選總部成立 500位鄉親冒雨相挺

2019-03-03 15:17

「不知該怎麼去？」 立委：台中機場聯外交通待改善

2019-03-02 22:59

影／嘉聯益大量解雇434人 桃市勞動局：從重開罰

2019-03-03 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top