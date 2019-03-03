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台南古都馬拉松登場 視障者挑戰自我創佳績

2019-03-03 13:54聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南古都國際馬拉松賽今天一早登場，過程中有兩人因身體不適就醫，所幸並無大礙；由於天氣相當涼爽，相對成績也不錯，其中還有視障者在陪跑員的協助下完成半馬的挑戰，成績也不錯。

成績如下：全馬男子組前3名 Kipsang David Kipkoech（2小時26分45秒。肯亞）、Rotich Willy（2小時28分8秒。肯亞）、Muteti Lukas Wambua（2小時37分51秒。肯亞）。

半馬女子組前3名蘇鳳婷（1小時20分40秒。台灣）、林嫆菁（1小時24分49秒。台灣）、朱韻丞（1小時26分28秒。台灣）。

半馬男子組前3名 吳睿恩（1小時12分58秒。台灣）、林秋杰（1小時13分17秒。台灣）、邱韋翔（1小時13分45秒。台灣）。上述比賽結果以大會官網公告為準。

市府表示，以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際馬拉松，今上午由市長黃偉哲及所有與會的貴賓一同鳴槍，宣告台南古都國際馬拉松正式起跑。

今年賽事共計1萬6千多名跑者報名，其中還有來自國外32國34個地區共286名外籍選手參加。

黃偉哲表示，台南古都國際馬拉松的特色，在於會跑過幾個文化上的古蹟、景點以及港區，交織融合市區、海邊及古蹟的景色，成為一個相當具有特色的賽事，加上沿途準備很多台南的小吃，讓參賽的選手體會台南的人文美食及濃濃的人情味，今年古都馬拉松也將比照2017-2018賽事向「中華民國田徑協會申請成績認證」。

體育處表示，台南古都國際馬拉松是台灣少數獲國際認證IAAF、AIMS的城市馬拉松活動之一，更是全台灣文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道，過去兩屆皆吸引超過1萬6千名國內外跑友參與。全馬組賽道途經33處古蹟文化景點，從府城天險、鹿耳門溪舊道、荷鄭古戰場，重回北汕尾（今四草），到臺灣第一條人工運河-竹筏港水道，遙想台南早期貿易興盛輝煌。

古都馬拉松更貼心規劃陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，在賽道終點則設有創意造型獎評選活動，主辦單位準備了古都馬拉松繪本、造型隨身碟、精美保養組等禮品送給入選選手。感謝台灣港務股份有限公司、台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及所有市民的共同支持，才能成就這場城市馬拉松活動。

台南古都馬拉松今天開跑。圖／市府提供
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馬拉松古蹟肯亞
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