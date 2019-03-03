超夯打卡活動 台南漁光島藝術節又要來了！

2019-03-03 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



去年引發網友爭相打卡、曬照的漁光島藝術節，第2屆即將在3月30日在台南市安平區漁光島登場，為期23天的展期，除有10多座融合地景的藝術創作，更舉辦多場周末活動與工作坊，盼讓遊客在充滿藝術的氛圍中創作，在小島上感受不一樣的生活體驗。

為了讓遊客透過藝術認識漁光島，主辦單位推出多場周末活動、藝文演出與工作坊，每場次皆有限額，即日起陸續推出，鄉親可上活動臉書報名，額滿為止；盼能經由參與者與藝術家近距離交流，體驗美感生活、啟發更多創意。

「隨漁飄揚 」手繪風箏工作坊，適合親子同樂，可讓孩子選擇喜愛的色彩，在空白風箏上描繪夢想；「藍晒映像」則是採集漁光島當地植物，將腦海中建構的想像畫面，藉由藍曬氰版工藝顯影，記錄當地之美。「漁光。海：漁網再生工作坊」使用回收的舊漁網，製作獨一無二的網編吊燈。

漁光島藝術節期間周末皆舉辦兩場「漁光小旅行」導覽活動，帶領大家一同拜訪青蚵嫂，參訪地方宗祠、廟宇，透過地方耆老了解當地的故事，重新探索漁光島之美；最後伴隨海潮聲、漫步在木麻黃防風林裡，遇見美麗的月牙灣，細細品味漁光島上擺放的藝術作品。

另外，目前舉辦的「台南海濱秋茂園老照片徵件」活動到3月10日截止，開始至今受到鄉親熱烈迴響，不少人翻出相冊，拿出手邊珍藏的秋茂園照片，一同憶起兒時的點點滴滴，歷時也會將入選的作品做成「回憶成山」，在藝術節期間展出。