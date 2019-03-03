解決水患北港將興建滯洪池 但地方反種電

2019-03-03 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



雲林縣長張麗善日前邀水利署官員到口湖鄉椬梧滯洪池借鑑經驗，並提出拒絕「種電」，設置水面太陽能發電板，對此，五河局承諾會參考地方意見檢討。記者邱奕能／攝影 分享 facebook

為解決雲林北港地區淹水問題，經濟部水利署規劃設置「多功能滯洪池」，預計將於今年3月發包，雲林縣長張麗善日前邀水利署官員到口湖鄉椬梧滯洪池借鑑經驗，並提出拒絕「種電」，設置水面太陽能發電板，對此，五河局承諾會參考地方意見檢討。

雲林縣長張麗善日前會同、第五河川局副局長許錫鑫、縣議員蔡孟真、黃文洋、蕭慧敏等勘查，椬梧滯洪池景色優美、恬靜，擁有「小日月潭」稱號；將興建的北港滯洪池主要功用是蒐集新街大排、土間厝大排的水，以避免大雨來時宣洩不及。

許錫鑫指出，滯洪池共分2期，第一期面積37公頃，耗資3.4億元，完工可蓄水量133萬公噸，可有效改善北港樹腳、水林土厝等地約5000公頃的淹水問題，預定地在縣道164線旁北港樹腳里段，含陸域總佔地76公頃。

張麗善說，北港滯洪池受到地方居民反對興建太陽能電板，計畫中部分台糖無償提供的用地高於海平面，但新街大排、土間厝大排的排水，五河局要做好水路規劃、水路轉彎處是否窒礙難行？在建設前須考量地方未來發展效益等，對於地方防洪、產業加值、遊憩等都能有所幫助。