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嘉市公益古禮抓周 25組親子同樂

2019-03-03 11:22聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

在少子化社會，孩子個個是寶，嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，也提供弱勢家庭家庭免費參加，活動報名費捐給嘉邑城隍廟作為公益基金，讓孩子的人生重要儀式也能參與公益，增長智慧、平安長大。

嘉義市長黃敏惠也到場同樂，她也體驗抓周，取出「金元寶、雞腿、書本」三樣物品，分別代表嘉義市3育政策「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」。黃說，透過友善的托育政策，提高嘉義市生育率，讓嘉市青成為青年「敢生、養得起」的城市。

嘉義市遊Love園親子館館長翁紫銘說，嘉義是充滿歷史文化的城市，遊Love園親子館結合傳統習俗，在文昌帝君誕辰前夕辦抓周活動，在米篩上擺放筆、算盤、錢幣、書籍等18樣物品，讓寶貝抓取物品，讓爸媽預測寶貝未來興趣。現今的抓周活動漸轉變為親友與親子間的趣味互動，讓家長及寶貝能擁有美好回憶和紀念。

活動現場，警察局、社會處設攤安排親子共玩遊戲，宣導育兒措施，強化兒童自我保護觀念，落實兒少安全。

嘉義市政府教育處表示，市府團隊持續營造更友善的托育環境，東區公共托嬰中心設在大業國中，可招收40名幼兒，預計今年4月營運，也將在東、西各成立一處社區公共托育家園，各招收12名幼兒。東區設置在嘉大林森校區，西區設在保智大樓（僑平國小旁），採老少共融方式，1樓為托老所、2樓為托育家園，東區社區公共托育家園預計今年12月底前完工。

嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、...
嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
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親子托育城隍廟
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