嘉市公益古禮抓周 25組親子同樂

2019-03-03 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



在少子化社會，孩子個個是寶，嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟今天在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，邀請25組親子同樂，也提供弱勢家庭家庭免費參加，活動報名費捐給嘉邑城隍廟作為公益基金，讓孩子的人生重要儀式也能參與公益，增長智慧、平安長大。

嘉義市長黃敏惠也到場同樂，她也體驗抓周，取出「金元寶、雞腿、書本」三樣物品，分別代表嘉義市3育政策「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」。黃說，透過友善的托育政策，提高嘉義市生育率，讓嘉市青成為青年「敢生、養得起」的城市。

嘉義市遊Love園親子館館長翁紫銘說，嘉義是充滿歷史文化的城市，遊Love園親子館結合傳統習俗，在文昌帝君誕辰前夕辦抓周活動，在米篩上擺放筆、算盤、錢幣、書籍等18樣物品，讓寶貝抓取物品，讓爸媽預測寶貝未來興趣。現今的抓周活動漸轉變為親友與親子間的趣味互動，讓家長及寶貝能擁有美好回憶和紀念。

活動現場，警察局、社會處設攤安排親子共玩遊戲，宣導育兒措施，強化兒童自我保護觀念，落實兒少安全。