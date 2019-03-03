「我想他以後用不到了」 捐相機做公益有洋蔥

2019-03-03 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



台灣女婿Evan Butts珍藏的103部相機、120個相機鏡頭等物品全數捐給嘉義市再耕園庇護工場，昨天標售會上吸引許多攝影玩家挖寶。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

台灣女婿Evan Butts10年前到台灣工作，原打算與妻子在嘉義定居，沒想到去年路倒後，身體健康走下坡，其妻見到上百台的PENTAX品牌135底片機械式相機，「他可能以後用不到」，捐給嘉義市再耕園拍賣做公益，昨天拍賣首日吸引數十名攝影愛好者前來尋寶。

Evan Butts愛好攝影，更偏愛PENTAX的相機，10年前來台工作特別將103部相機、120個相機鏡頭、20台閃光燈、部分暗房設備、濾鏡及保護鏡等物品運到台灣，但可能來台後因投入工作，這些相機一直沒有從箱中取出的機會，未料卻因健康因素而無法再使用這些相機器材，家人希望幫相機找新主人。

Evan Butts家人向再耕園長李銘浚表示，賣相機是其次，主要是希望可以幫助18位身心障礙者有穩定的庇護性就業機會，如果未來還有機會願意繼續合作。

本次受贈相機以PENTAX的 K1000、Spotmatic系列相機為主，還有PENTAX相機規格的各式各樣鏡頭，昨天標售會上吸引數十名攝影玩家，來自台中的許震唐指出，此批相機有好有壞，部分機體已發霉，需另花錢維修，可貴在於做公益，買些相機零件盡微薄心意。