親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

國軍為何瘋狂拍影片？ 內容這麼軟能抗共軍文宣嗎？

「我想他以後用不到了」 捐相機做公益有洋蔥

2019-03-03 08:27聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

台灣女婿Evan Butts珍藏的103部相機、120個相機鏡頭等物品全數捐給嘉...
台灣女婿Evan Butts珍藏的103部相機、120個相機鏡頭等物品全數捐給嘉義市再耕園庇護工場，昨天標售會上吸引許多攝影玩家挖寶。記者姜宜菁／攝影
分享

台灣女婿Evan Butts10年前到台灣工作，原打算與妻子在嘉義定居，沒想到去年路倒後，身體健康走下坡，其妻見到上百台的PENTAX品牌135底片機械式相機，「他可能以後用不到」，捐給嘉義市再耕園拍賣做公益，昨天拍賣首日吸引數十名攝影愛好者前來尋寶。

Evan Butts愛好攝影，更偏愛PENTAX的相機，10年前來台工作特別將103部相機、120個相機鏡頭、20台閃光燈、部分暗房設備、濾鏡及保護鏡等物品運到台灣，但可能來台後因投入工作，這些相機一直沒有從箱中取出的機會，未料卻因健康因素而無法再使用這些相機器材，家人希望幫相機找新主人。

Evan Butts家人向再耕園長李銘浚表示，賣相機是其次，主要是希望可以幫助18位身心障礙者有穩定的庇護性就業機會，如果未來還有機會願意繼續合作。

本次受贈相機以PENTAX的 K1000、Spotmatic系列相機為主，還有PENTAX相機規格的各式各樣鏡頭，昨天標售會上吸引數十名攝影玩家，來自台中的許震唐指出，此批相機有好有壞，部分機體已發霉，需另花錢維修，可貴在於做公益，買些相機零件盡微薄心意。

李銘浚說，此次相機標售會將到3月9日為止，昨天短短4小時就募得10萬元，相當於庇護工場一個月的收入。

台灣女婿Evan Butts珍藏的103部相機、120個相機鏡頭等物品全數捐給嘉...
台灣女婿Evan Butts珍藏的103部相機、120個相機鏡頭等物品全數捐給嘉義市再耕園庇護工場，昨天標售會上吸引許多攝影玩家挖寶。記者姜宜菁／攝影
分享

高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

2019-03-03 07:48

開紅盤 2019台灣國際蘭展首日遊客逾2萬人次優去年

2019-03-03 07:28

部落小學生做弓箭和狩獵陷阱 勇士營學祖先智慧

2019-03-03 07:27

種高麗菜試辦登記 雲嘉南冷清

2019-03-02 23:44

嘉市「黃花瘋市集」穿黃衣抽大獎

2019-03-02 23:11

熱血藥師連19年辦捐血 明天自費送紀念表鼓勵參與

2019-03-02 19:25

黃金風鈴木花況不如去年 市集人潮穿黃衣湊熱鬧

2019-03-02 18:09

翁章梁表揚十大傑出女性 婦女節女性朋友免費搭縣公車

2019-03-02 17:40

雲林2起境外移入登革熱 暖冬更要小心防蚊

2019-03-02 16:58

雲林一片霧茫茫 空氣品質不佳達紅害

2019-03-02 15:23

她十年前捐血10CC 如今能救血癌、白血症患者

2019-03-02 15:19

不下雨雲林茶樹減收5成 縣府即日受理農災查報

2019-03-02 14:27

疑暖冬惹禍 荔枝椿象疫情提早爆發

2019-03-02 13:21

派出所龍舌蘭開花高4公尺 員警充當生態解說員

2019-03-02 12:43

紫斑蝶提早到雲林 三月中有機會看見國際生態奇景

2019-03-02 12:31

暖冬害龍眼、荔枝9成不開花 老農欲哭無淚

2019-03-02 11:35

天主教教宗方濟各特使 啟用老人安養中心「安納家園」

2019-03-02 11:33

暖冬擾亂 農會估全台龍眼恐損10億

2019-03-02 11:26

台南推「植無不言」閱讀活動 以花樹串連舊城人文

2019-03-02 10:36

台南勝利路3月6日起封路施工 請改道行駛

2019-03-02 10:14

外來種澳洲淡水龍蝦入侵蘭潭水庫 學者憂影響生態

2019-03-02 09:47

防價崩種高麗菜登記 嘉縣面積竟不到1公頃

2019-03-02 09:45

還願的「何老師」太無辜 業者祭出教師限定餐點半價

2019-03-02 09:44

法國藝術家樂當嘉義女婿 地檢署開「無題」畫展

2019-03-02 08:59

日攝影家到台南展出 一探日本佛教文化聖地

2019-03-02 08:21

春神來了！鰲鼓濕地賞雁鴨變裝秀

2019-03-02 08:20

限定一人只能買兩包！這古早味煎餅連台南在地人都願意排隊

2019-03-01 12:00
看更多

熱門文章

不捨遊客久等台灣燈會接駁車 東港轎班暖心舉動被讚爆

2019-03-02 16:14

怎麼請到intel無人機秀？ 潘孟安揭「美夢成真」祕辛

2019-03-02 20:39

影／長知識了！全世界只有台灣生產愛玉 竟是因為牠

2019-03-02 19:14

屏東燈會遊客走光還有接駁車？ 原來是為這些無名英雄

2019-03-02 11:07

趁228連假賞櫻去！新竹三大賞櫻勝地曝光

2019-03-02 13:11

比基尼「G哥」效應 玉山單攻不強制保險、開放管制山域

2019-03-02 20:22

「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

2019-03-02 13:25

桃園中壢莒光公園櫻花盛開 吸引賞櫻人潮

2019-03-02 13:35

陳致中未批韓國瑜星馬行是放水？ 扁：等議會開會算帳

2019-03-03 00:04

228連假台東天空看老虎？！遊客：很過癮

2019-03-02 11:06

荔枝椿象入侵桃園行道樹？原來是無毒的紅姬緣椿象

2019-03-02 09:21

台灣燈會明晚歡喜落幕 intel無人機燈光秀最終場

2019-03-02 22:15

基隆市議員楊石城宣布參選立委 對藍軍衝擊大

2019-03-02 21:03

屏東燈會買到「一字包」 他笑稱：還以為買到饅頭

2019-03-02 15:07

台灣燈會怎麼去最順暢？這位校長實勘後這麼說

2019-03-02 16:48

侯友宜市場鶯歌三工程 看「侯友宜樹」

2019-03-02 11:04

龍應台轟東港溪畔花草被當雜草除了 河川局：取消花季除草

2019-03-02 17:06

台灣燈會沒讓遊客「過夜」 潘孟安：添人增車分流疏散

2019-03-02 10:08

踩河豚鐵道自行車 一日上山下海樂遊深澳

2019-03-01 12:49

余天夫婦新加坡公益慈善表演 捐款比領的還多

2019-03-02 22:09

「酋長石」露臉 石門水庫水情漸吃緊

2019-03-02 17:33

逾千萬人次爭睹台灣燈會 工作人員：箇中辛酸難以言喻

2019-03-02 15:16

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

2019-03-03 07:48

黃金風鈴木花況不如去年 市集人潮穿黃衣湊熱鬧

2019-03-02 18:09

疑暖冬惹禍 荔枝椿象疫情提早爆發

2019-03-02 13:21

紫斑蝶提早到雲林 三月中有機會看見國際生態奇景

2019-03-02 12:31

偏頗介紹228？高雄市歷史博物館：致歉並將志工調離

2019-03-02 16:16

陳宜民為立委選舉明設服務處 邀朱立倫到高雄打氣

2019-03-02 16:21

還願的「何老師」太無辜 業者祭出教師限定餐點半價

2019-03-02 09:44

台灣燈會人氣搶搶滾 試營運至今高達1187萬

2019-03-02 23:24

民怨深澳鐵道自行車票難買被壟斷 業者：擬加開班次

2019-03-02 15:22

雲林一片霧茫茫 空氣品質不佳達紅害

2019-03-02 15:23

準公幼補助撥款慢 新竹私幼早有準備

2019-03-02 12:06

網美新打卡點！「稼日蒔光」花海、幾米藝術超療癒

2019-03-02 15:20

新北中角灣衝浪基地 林佳龍、侯友宜明會勘

2019-03-02 21:05

大湖草莓採果價愈來愈「親民」 每斤200到250元

2019-03-02 15:14

從市長林佳龍爭取變到交通部長 台中機場新增7停機位

2019-03-02 11:56

台南勝利路3月6日起封路施工 請改道行駛

2019-03-02 10:14

台中機場增設7個過夜機坪 2035年朝1千萬年旅客量規畫

2019-03-02 11:42

人美心也美！蔡阿嘎評選正妹議員 拍消防宣導片

2019-03-02 10:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top