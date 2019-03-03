親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

228連假最後一天…大量北返車潮 注意9大壅塞段

收假日變天！ 鋒面通過全台有雨

開紅盤 2019台灣國際蘭展首日遊客逾2萬人次優去年

2019-03-03 07:28聯合報 記者謝進盛╱即時報導

在台南後壁蘭花生技園區登場的2019台灣國際蘭展，首日湧入逾2萬人次遊客，台南市政府農業局表示，入園人數優於去年。

台灣國際蘭展本月2日至11日展出，估計使用逾20萬株蘭花，今年蘭展主題為「蘭境—閱讀台南」，融合台南近400年歷史，由老故事創造出新靈魂，結合台南當地文化、藝術、慶典、產業等特色，用蘭花優雅結合台南各時期時代意境。

南市農業局表示，適逢連續假日，這幾天湧入大量遊客參觀，2日首日人數逾2萬人次，相較去年首日，人數有增加，今天是連假最後一天，還會有另一波人潮，明天上班日起，預估人潮會稍和緩些。

農業局說，蘭展對外開放為每日上午9時到下午6時，3月11日最後一天於下午4時閉展。今年新增多線上項購票管道，以及高鐵套票的優惠，省去炎炎夏日排隊時間，輕鬆驗票、馬上入場參觀。

同時也歡迎市民多利用平日入園觀展，凡台南市市民（身分證開頭為R、D)即享有平日100元票價優惠，設籍台南市65歲以上長者享免費入園。

農業局指出，園區內備有接駁，民眾也可多利用後壁及新營火車站大眾運輸路線，以及往返新營火車站及蘭展間定點定時的復康巴士接駁服務，詳細資訊可至官網查詢：http://www.tiostw.com/

台灣國際蘭展首日湧入逾2萬人次遊客，台南市政府農業局表示，首日入園人數優於去年。...
台灣國際蘭展首日湧入逾2萬人次遊客，台南市政府農業局表示，首日入園人數優於去年。圖/台南市政府農業局提供
分享
展區可見不同色澤蝴蝶蘭裝置藝術作品，相當吸睛。記者謝進盛/攝影
展區可見不同色澤蝴蝶蘭裝置藝術作品，相當吸睛。記者謝進盛/攝影
分享
展區可見不同色澤蝴蝶蘭裝置藝術作品，相當吸睛。記者謝進盛/攝影
展區可見不同色澤蝴蝶蘭裝置藝術作品，相當吸睛。記者謝進盛/攝影
分享
展區可見不同色澤蝴蝶蘭裝置藝術作品，相當吸睛。記者謝進盛/攝影
展區可見不同色澤蝴蝶蘭裝置藝術作品，相當吸睛。記者謝進盛/攝影
分享

火車站巴士高鐵
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

2019-03-03 07:48

部落小學生做弓箭和狩獵陷阱 勇士營學祖先智慧

2019-03-03 07:27

種高麗菜試辦登記 雲嘉南冷清

2019-03-02 23:44

嘉市「黃花瘋市集」穿黃衣抽大獎

2019-03-02 23:11

熱血藥師連19年辦捐血 明天自費送紀念表鼓勵參與

2019-03-02 19:25

黃金風鈴木花況不如去年 市集人潮穿黃衣湊熱鬧

2019-03-02 18:09

翁章梁表揚十大傑出女性 婦女節女性朋友免費搭縣公車

2019-03-02 17:40

雲林2起境外移入登革熱 暖冬更要小心防蚊

2019-03-02 16:58

雲林一片霧茫茫 空氣品質不佳達紅害

2019-03-02 15:23

她十年前捐血10CC 如今能救血癌、白血症患者

2019-03-02 15:19

不下雨雲林茶樹減收5成 縣府即日受理農災查報

2019-03-02 14:27

疑暖冬惹禍 荔枝椿象疫情提早爆發

2019-03-02 13:21

派出所龍舌蘭開花高4公尺 員警充當生態解說員

2019-03-02 12:43

紫斑蝶提早到雲林 三月中有機會看見國際生態奇景

2019-03-02 12:31

暖冬害龍眼、荔枝9成不開花 老農欲哭無淚

2019-03-02 11:35

天主教教宗方濟各特使 啟用老人安養中心「安納家園」

2019-03-02 11:33

暖冬擾亂 農會估全台龍眼恐損10億

2019-03-02 11:26

台南推「植無不言」閱讀活動 以花樹串連舊城人文

2019-03-02 10:36

台南勝利路3月6日起封路施工 請改道行駛

2019-03-02 10:14

外來種澳洲淡水龍蝦入侵蘭潭水庫 學者憂影響生態

2019-03-02 09:47

防價崩種高麗菜登記 嘉縣面積竟不到1公頃

2019-03-02 09:45

還願的「何老師」太無辜 業者祭出教師限定餐點半價

2019-03-02 09:44

法國藝術家樂當嘉義女婿 地檢署開「無題」畫展

2019-03-02 08:59

日攝影家到台南展出 一探日本佛教文化聖地

2019-03-02 08:21

春神來了！鰲鼓濕地賞雁鴨變裝秀

2019-03-02 08:20

限定一人只能買兩包！這古早味煎餅連台南在地人都願意排隊

2019-03-01 12:00
看更多

熱門文章

不捨遊客久等台灣燈會接駁車 東港轎班暖心舉動被讚爆

2019-03-02 16:14

怎麼請到intel無人機秀？ 潘孟安揭「美夢成真」祕辛

2019-03-02 20:39

影／長知識了！全世界只有台灣生產愛玉 竟是因為牠

2019-03-02 19:14

屏東燈會遊客走光還有接駁車？ 原來是為這些無名英雄

2019-03-02 11:07

趁228連假賞櫻去！新竹三大賞櫻勝地曝光

2019-03-02 13:11

「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

2019-03-02 13:25

比基尼「G哥」效應 玉山單攻不強制保險、開放管制山域

2019-03-02 20:22

桃園中壢莒光公園櫻花盛開 吸引賞櫻人潮

2019-03-02 13:35

228連假台東天空看老虎？！遊客：很過癮

2019-03-02 11:06

陳致中未批韓國瑜星馬行是放水？ 扁：等議會開會算帳

2019-03-03 00:04

荔枝椿象入侵桃園行道樹？原來是無毒的紅姬緣椿象

2019-03-02 09:21

基隆市議員楊石城宣布參選立委 對藍軍衝擊大

2019-03-02 21:03

屏東燈會買到「一字包」 他笑稱：還以為買到饅頭

2019-03-02 15:07

台灣燈會明晚歡喜落幕 intel無人機燈光秀最終場

2019-03-02 22:15

台灣燈會怎麼去最順暢？這位校長實勘後這麼說

2019-03-02 16:48

侯友宜市場鶯歌三工程 看「侯友宜樹」

2019-03-02 11:04

台灣燈會沒讓遊客「過夜」 潘孟安：添人增車分流疏散

2019-03-02 10:08

龍應台轟東港溪畔花草被當雜草除了 河川局：取消花季除草

2019-03-02 17:06

踩河豚鐵道自行車 一日上山下海樂遊深澳

2019-03-01 12:49

逾千萬人次爭睹台灣燈會 工作人員：箇中辛酸難以言喻

2019-03-02 15:16

「酋長石」露臉 石門水庫水情漸吃緊

2019-03-02 17:33

黃金風鈴木花況不如去年 市集人潮穿黃衣湊熱鬧

2019-03-02 18:09

余天夫婦新加坡公益慈善表演 捐款比領的還多

2019-03-02 22:09

疑暖冬惹禍 荔枝椿象疫情提早爆發

2019-03-02 13:21

紫斑蝶提早到雲林 三月中有機會看見國際生態奇景

2019-03-02 12:31

偏頗介紹228？高雄市歷史博物館：致歉並將志工調離

2019-03-02 16:16

還願的「何老師」太無辜 業者祭出教師限定餐點半價

2019-03-02 09:44

陳宜民為立委選舉明設服務處 邀朱立倫到高雄打氣

2019-03-02 16:21

台灣燈會人氣搶搶滾 試營運至今高達1187萬

2019-03-02 23:24

民怨深澳鐵道自行車票難買被壟斷 業者：擬加開班次

2019-03-02 15:22

雲林一片霧茫茫 空氣品質不佳達紅害

2019-03-02 15:23

準公幼補助撥款慢 新竹私幼早有準備

2019-03-02 12:06

網美新打卡點！「稼日蒔光」花海、幾米藝術超療癒

2019-03-02 15:20

大湖草莓採果價愈來愈「親民」 每斤200到250元

2019-03-02 15:14

從市長林佳龍爭取變到交通部長 台中機場新增7停機位

2019-03-02 11:56

台南勝利路3月6日起封路施工 請改道行駛

2019-03-02 10:14

新北中角灣衝浪基地 林佳龍、侯友宜明會勘

2019-03-02 21:05

台中機場增設7個過夜機坪 2035年朝1千萬年旅客量規畫

2019-03-02 11:42

人美心也美！蔡阿嘎評選正妹議員 拍消防宣導片

2019-03-02 10:39

台客天團玖壹壹辦簽唱會 擠爆花蓮遠百

2019-03-02 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top