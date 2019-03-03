開紅盤 2019台灣國際蘭展首日遊客逾2萬人次優去年

2019-03-03 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



在台南後壁蘭花生技園區登場的2019台灣國際蘭展，首日湧入逾2萬人次遊客，台南市政府農業局表示，入園人數優於去年。

台灣國際蘭展本月2日至11日展出，估計使用逾20萬株蘭花，今年蘭展主題為「蘭境—閱讀台南」，融合台南近400年歷史，由老故事創造出新靈魂，結合台南當地文化、藝術、慶典、產業等特色，用蘭花優雅結合台南各時期時代意境。

南市農業局表示，適逢連續假日，這幾天湧入大量遊客參觀，2日首日人數逾2萬人次，相較去年首日，人數有增加，今天是連假最後一天，還會有另一波人潮，明天上班日起，預估人潮會稍和緩些。

農業局說，蘭展對外開放為每日上午9時到下午6時，3月11日最後一天於下午4時閉展。今年新增多線上項購票管道，以及高鐵套票的優惠，省去炎炎夏日排隊時間，輕鬆驗票、馬上入場參觀。

同時也歡迎市民多利用平日入園觀展，凡台南市市民（身分證開頭為R、D)即享有平日100元票價優惠，設籍台南市65歲以上長者享免費入園。