部落小學生做弓箭和狩獵陷阱 勇士營學祖先智慧

2019-03-03 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣阿里山鄉茶山國小的孩子傳承部落文化，學校為六年級學生開辦2天1夜的勇士營，從拿刀砍竹子、搭獵寮、自製竹子餐具、野炊，還有學做弓箭，都蘊藏著部落祖先們代代相傳的智慧，是電腦手機看不到也學不來的。

茶山國小勇士營2年前開辦時，校長鄭佩茜就想到許多家長都傳承部落文化，邀請家長和部落講師，分組全程指導。一大早師生們開車前往家長提供的深山林間，營隊要求學生手作，家長講師們先示範，一旁指引學生如何拿刀砍下竹子，這是勇士營的基本功，接下來搭獵寮、自製餐具和野炊都要用到竹子。

連水都要自已去找，家長講師帶著跟孩子們拿竹筒到溪谷取水，山路起伏又陡，鄭佩茜看著孩子們氣喘吁吁的抬回來一筒水，相信學生們會格外珍惜，因為水用完了還得再去溪裡抬水回來。

晚餐是無鍋具料理，學生們從白天煮到黑夜，因全用自製竹器烹煮，火太旺怕燒穿竹子，火太小煮不熟。夜間則安排溪谷捉魚蝦，鄭佩茜說，這項課程訓練孩子們夜間能在河床上安全行動，也需了解溪蝦的活動習性，才能捕捉到溪蝦。

鄭佩茜提到，製作鄒族狩獵陷阱技術充滿科學原理，孩子們學習架設捕捉大型野獸的陷阱，這樣的陷阱通常會架設在野獸固定出入的獸徑上，講師也強調，動物對環境的敏感度極高，就算架設陷阱也要盡量保持環境原狀，才能捕捉到獵物。