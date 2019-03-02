黃金風鈴木花況不如去年 市集人潮穿黃衣湊熱鬧

2019-03-02 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府即日起連續2個周末在八掌溪右岸軍輝橋河堤舉辦「黃花瘋市集」活動，可是今年花況不如去年，逛市集的人潮一波波，許多賣特色小點的店家頻頻補貨；嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授張坤城解釋，單純是植物的物候現象，與乾旱、暖冬無關。

觀光新聞處表示，今年的黃花瘋市集活動，每天平均有近50個不同特色主題的攤位參加市集活動，攤位內容包括特色點心、手工創作以及創意小農三大類，更設有跳蚤市集，讓民眾除了買東西，也能帶家中二手寶物來擺攤，為自己的荷包拚經濟。歡迎民眾揪親友一起來逛市集、聽音樂，感受嘉義市的美好。

今年花況不如去年，外傳與乾旱有關，「去年花況好，結果823水災」，因此推論今年花況差，雨水少；張坤城表示，花卉植物因豐欠年而影響花況，屬物候現象，跟雨水或是暖冬無關，黃金風鈴木和洋紅風鈴木豐欠年以3到5年為一周期，只是黃金風鈴木的物候現象較為明顯。

市集活動從上午11點到下午4點30分，期間音樂表演不間斷，今天特別邀請聲林之王踢館魔王–黃宇寒、ROSY 玫瑰紅樂團等團體帶來精彩的演出，炒熱活動氣氛。