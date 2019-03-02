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翁章梁表揚十大傑出女性 婦女節女性朋友免費搭縣公車

2019-03-02 17:40聯合報 記者魯永明╱即時報導

婦女節將近，嘉義縣政府今天上午在家己人公園，舉辦「幸福女力閃耀魅力」婦女節活動，縣長翁章梁表揚十大傑出女性，宣布8日婦女節，免費招待女性朋友搭縣公車旅遊。

縣府說，評選各領域十大傑出女性名單及匾額題辭如下:林淑媛：農業茶王、出類拔萃；張艷君：新住民、卓絕群倫；王瓊玲：學術文學、書香利民；賴秀切：社區關懷、熱忱永崇；許碧霞：總工會代表、茶藝職人。

劉秋滿：衛生護理社區工作、淑德仁心；陳夏珠（釋悟因）：宗教、禪心惠眾；顏淑麗：畜牧業、畜冠群倫；蔡鳳萍：警界、除莠安良；侯雪卿：教育、芬揚杏壇。

婦女節活動精彩豐富，分為「女力主題區」、「閃耀魅力區」、「自信拍貼機」、「舞台表演區」、「午茶品嘗區」、「親子體驗區」及「好禮摸彩送」等七大主題區，場內有多項免費服務，民眾大排長龍拍攝免費大頭貼、修眉、彩妝、素描、指甲彩繪以及欣賞街頭藝人表演，小朋友逛文創市集與環保風車免費DIY、闖關遊戲多項活動，場面熱鬧歡樂。

翁章梁帶妻子劉莉英參加，向女性朋友賀節，他說，婦女節是全世界慶祝節日，對女性朋友表達尊重，縣府將努力推動婦女相關福利權益，歡迎女性朋友婦女節免費搭縣公車旅遊；來賓包括立委蔡易餘、立委陳明文夫人廖素惠、大埔鄉長吳明勳、縣議員林秀琴、林緗亭、劉雅文、姜梅紅、林淑完、楊秀琴、詹琬蓁、賴瓊如。

婦女節將近，嘉義縣政府上午在家己人公園，舉辦「幸福女力閃耀魅力」婦女節活動，縣長...
婦女節將近，嘉義縣政府上午在家己人公園，舉辦「幸福女力閃耀魅力」婦女節活動，縣長翁章梁(右前四)帶妻子劉莉英(前右三)與來賓開心合照。圖／縣府提供
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婦女節將近，嘉義縣政府上午在家己人公園，舉辦「幸福女力閃耀魅力」婦女節活動，縣長...
婦女節將近，嘉義縣政府上午在家己人公園，舉辦「幸福女力閃耀魅力」婦女節活動，縣長翁章梁(左)表揚傑出女性。圖／縣府提供
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