她十年前捐血10CC 如今能救血癌、白血症患者
捐血中心雲林捐血站、慈濟骨髓幹細胞中心今天到雲林西螺福興宮舉辦愛心捐血、造血幹細胞捐贈驗血活動，因氣候涼爽，不少民眾都挽起衣袖捐熱血。
西螺一位楊姓女老師10年前透過慈濟骨髓幹細胞中心，建立造血幹細胞檔案，今年1月底她接到電話通知，得知自己的幹細胞配對成功，她將在近日前往花蓮捐贈幹細胞來幫助白血症、血癌患者。
楊老師說，每每有捐血車出現，她一直以來都想捐血助人，但真的很害怕捐血針頭跟捐血時血流入血袋的樣子，因此，幹細胞中心10年前第一次來西螺農工辦活動，且只要抽取10cc的血液就能完成建檔配對，她便立刻去參加做公益。
她表示，當時是抱持如果能幫到別人就好的心態，沒預料到時隔多年，才真的配對成功，她接到電話當下相當振奮，想到可能自己血液，能夠幫助一個人、一個家庭就覺得心靈受到撫慰。
也因為要讓造血幹細胞，從骨髓移轉到血管中方便抽取捐贈，楊老師得花四天時間打生長激素，期間還得承受施打藥劑的酸痛感，但她覺得比起血癌、白血病的患者來說，這點小疼痛不算什麼，她也期望更多人站出來捐血、建立造血幹細胞配對檔案。
西螺區造血幹細胞捐贈中心骨髓關懷小組志工陳玉嬌表示，血癌、白血病患者因為血小板無法造血，沒有正常血球，會出現貧血、頭暈，甚至出現受傷沒有辦法止血等問題。
陳玉嬌說，造血幹細胞捐贈驗血只要民眾捐贈10cc血液，提供全球白血症、血癌等相關基金會建檔，經過配對符合後，就能進行捐贈來幫助這些有血液疾病的患者，期盼透過更多人的愛心來幫助更多人。
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