她十年前捐血10CC 如今能救血癌、白血症患者

2019-03-02 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



楊姓小學老師（左2）10年前建立造血幹細胞檔案，如今配對成功將到花蓮捐贈造血幹細胞。記者李京昇／攝影 分享 facebook 捐血中心雲林捐血站、慈濟骨髓幹細胞中心今天到雲林西螺福興宮舉辦愛心捐血、造血幹細胞捐贈驗血活動，因氣候涼爽，不少民眾都挽起衣袖捐熱血。

西螺一位楊姓女老師10年前透過慈濟骨髓幹細胞中心，建立造血幹細胞檔案，今年1月底她接到電話通知，得知自己的幹細胞配對成功，她將在近日前往花蓮捐贈幹細胞來幫助白血症、血癌患者。

楊老師說，每每有捐血車出現，她一直以來都想捐血助人，但真的很害怕捐血針頭跟捐血時血流入血袋的樣子，因此，幹細胞中心10年前第一次來西螺農工辦活動，且只要抽取10cc的血液就能完成建檔配對，她便立刻去參加做公益。

她表示，當時是抱持如果能幫到別人就好的心態，沒預料到時隔多年，才真的配對成功，她接到電話當下相當振奮，想到可能自己血液，能夠幫助一個人、一個家庭就覺得心靈受到撫慰。

也因為要讓造血幹細胞，從骨髓移轉到血管中方便抽取捐贈，楊老師得花四天時間打生長激素，期間還得承受施打藥劑的酸痛感，但她覺得比起血癌、白血病的患者來說，這點小疼痛不算什麼，她也期望更多人站出來捐血、建立造血幹細胞配對檔案。

西螺區造血幹細胞捐贈中心骨髓關懷小組志工陳玉嬌表示，血癌、白血病患者因為血小板無法造血，沒有正常血球，會出現貧血、頭暈，甚至出現受傷沒有辦法止血等問題。