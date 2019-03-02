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流浪動物收容壓力大 雲林縣補助3千隻犬貓絕育

2019-03-02 15:14聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

流浪動物零撲殺上路後，雲林縣收容壓力大，雲林縣政府為推廣犬貓絕育與寵物登記，3月起補助全縣3千隻犬貓絕育，每隻犬貓可節省800至1500元絕育費用，因補助數量有限，飼養犬貓的民眾可盡早報名。

流浪動物零撲殺上路後，野外犬貓數量激增，人犬衝突頻傳，雲林縣政府為減少犬貓族群繁殖源頭與數量、防範人畜共通傳染病發生，今年擴大辦理「絕育、寵物登記及狂犬病預防注射」三合一專案計畫。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，三月起縣府將補助飼主絕育手術費，母畜每隻1500元、公畜800元，因犬貓體形大小懸殊，耗材花費不同，動物醫院得扣除政府補助金額後收取相關費用，全縣有22間合約動物醫院配合辦理，參加絕育活動犬貓同時須植入晶片、辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗。

廖培志表示，依動物保護法第22條規定，飼主未辦理寵物絕育，可處罰鍰5萬到25萬元整，呼籲有意為家中毛小孩絕育的飼主請報名參與活動，除可避免受罰及減少絕育手術經濟負擔外，也降低日後因年老又未絕育衍生的疾病風險，並可減少不預期生命的出生而衍生流浪犬貓問題，降低人畜共通傳染病的風險。

有意參加的飼主親洽或電洽本縣合約動物醫院報名，詳細資料請洽雲林縣動植物防疫所第五課，連絡電話：（05）5523300。

流浪動物零撲殺上路後，雲林縣收容壓力大，雲林縣政府為推廣犬貓絕育與寵物登記，3月...
流浪動物零撲殺上路後，雲林縣收容壓力大，雲林縣政府為推廣犬貓絕育與寵物登記，3月起補助全縣3千隻犬貓絕育，每隻犬貓可節省800至1500元絕育費用，因補助數量有限，飼養犬貓的民眾可盡早報名。圖／本報資料照
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流浪動物零撲殺上路後，雲林縣收容壓力大，雲林縣政府為推廣犬貓絕育與寵物登記，3月...
流浪動物零撲殺上路後，雲林縣收容壓力大，雲林縣政府為推廣犬貓絕育與寵物登記，3月起補助全縣3千隻犬貓絕育，每隻犬貓可節省800至1500元絕育費用，因補助數量有限，飼養犬貓的民眾可盡早報名。圖／本報資料照
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