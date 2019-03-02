奇美醫療服務社展現幸福企業文化 台南偏鄉醫療服務

2019-03-02 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



奇美醫療服務社今天在台南市玉井區豐里活動中心提供醫療服務，里長羅銘輝及民眾都很感謝歡迎，院方除駐點看診，醫療團隊也前往行動不便的民眾家中訪視。羅銘輝表示：感謝奇美醫療體系對玉井區關心，玉井是醫療資源相對缺乏地區，連一家小型醫院都沒有，如有需要開刀或住院治療都得長途跋涉就醫，民眾平時就要注意身體健康，小病也要盡早就醫，免得演變成大問題。

「哪裡有需要，我們就往哪裡去。」服務社社長、佳里奇美醫院急診室主任朱逢源說，奇美醫療服務社成軍已11年，向來以服務偏遠、山地部落等國內外醫療資源缺乏地區為志業，參與社員都是奇美醫學中心、柳營及佳里奇美醫院同事主動報名，走出有舒適空調的醫院，不畏寒風下雨或炙熱環境，帶著符合當地需求醫療衛材藥品，以最誠摯的心及親切和溫暖的笑容提供專業效率的醫療服務及人道關懷。

規劃此次醫療服務的社團總幹事護理師黃慧娟，參與偏鄉醫療服務有多年經驗，得知當地老人居多，醫療不便，因此希望也能衛教長輩平時自我保健及減緩失能，全程台語說明讓民眾能更加瞭解內容。