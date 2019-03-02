最強村姑火力全開 痛斥兩黨將選區變沙戮戰場

2019-03-02 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市第二選區立委補選無黨籍候選人陳筱諭今天舉行競選總部成立造勢大會，展現動員實力，廣大停車場塞爆人潮，陳筱諭打出溫情訴求表示，5年前弟弟過世，就向爸媽發誓，這一輩子都會留在麻豆，呼籲鄉親「這裡是我們的家，不是兩黨的沙戮戰場」，台南人不是免費的棋子，不要再讓兩個政黨當做「盤子」。

陳筱諭左批民進黨候選人，出去拜票、站街頭，還要依靠「大人」陪同幫忙拉抬，連她這位20多歲的年輕人還不如，她這一路都是自己一個人和競選團隊一起打拼過來；右打國民黨候選人三個月前以全市最高票當選北區市議員，現在跑到這邊來選，對得起他們北區的選民嗎？說穿了，他們都是為了擴張他們政黨利益、他們的政治版圖，但這些和我們鄉親們有什麼關係？

陳筱諭說，所以堅持參選 ，完全是放不下對鄉親的感情，是為了讓鄉親們有一個藍綠之外的選擇。兩個政黨的候選人，都把二選區當成總統大選的前哨戰場，只想擴張他們的政治版圖，完全没想過要為在地鄉親的幸福努力。如果不是為了選舉，蔡英文會專程跑到偏遠的楠西嗎？

陳筱諭強調，只有她是在地女兒，5年前弟弟過世，她就向爸媽發誓，這一輩子都會留在麻豆，死也要在麻豆這個故鄉！她真正代表在地鄉親，呼籲鄉親們，這裡是我們的家，不是別人的戰場，台南人不是免費的棋子，不要再讓兩個政黨當做「盤子」。