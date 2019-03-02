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「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

最強村姑火力全開 痛斥兩黨將選區變沙戮戰場

2019-03-02 14:03聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市第二選區立委補選無黨籍候選人陳筱諭今天舉行競選總部成立造勢大會，展現動員實力，廣大停車場塞爆人潮，陳筱諭打出溫情訴求表示，5年前弟弟過世，就向爸媽發誓，這一輩子都會留在麻豆，呼籲鄉親「這裡是我們的家，不是兩黨的沙戮戰場」，台南人不是免費的棋子，不要再讓兩個政黨當做「盤子」。

陳筱諭左批民進黨候選人，出去拜票、站街頭，還要依靠「大人」陪同幫忙拉抬，連她這位20多歲的年輕人還不如，她這一路都是自己一個人和競選團隊一起打拼過來；右打國民黨候選人三個月前以全市最高票當選北區市議員，現在跑到這邊來選，對得起他們北區的選民嗎？說穿了，他們都是為了擴張他們政黨利益、他們的政治版圖，但這些和我們鄉親們有什麼關係？

陳筱諭說，所以堅持參選 ，完全是放不下對鄉親的感情，是為了讓鄉親們有一個藍綠之外的選擇。兩個政黨的候選人，都把二選區當成總統大選的前哨戰場，只想擴張他們的政治版圖，完全没想過要為在地鄉親的幸福努力。如果不是為了選舉，蔡英文會專程跑到偏遠的楠西嗎？

陳筱諭強調，只有她是在地女兒，5年前弟弟過世，她就向爸媽發誓，這一輩子都會留在麻豆，死也要在麻豆這個故鄉！她真正代表在地鄉親，呼籲鄉親們，這裡是我們的家，不是別人的戰場，台南人不是免費的棋子，不要再讓兩個政黨當做「盤子」。

陳筱諭今天由競選總部總會長、 炳翰企業總裁、前立委李和順披掛綵帶，他表示陳筱諭沒有蔡英文的助選也沒有韓風的加持，最大的支持就是鄉親；台南市議會無黨聯盟總召林阳乙議員授戰旗。扁友會副會長陳仙寶拿著由陳水扁親送當年參選總統勝選的5號綠色戰旗，傳承給同樣抽中5號的陳筱諭！

台南市第二選區立委補選無黨籍候選人陳筱諭今打溫情牌，在台上擁抱媽媽前台南市議員郭...
台南市第二選區立委補選無黨籍候選人陳筱諭今打溫情牌，在台上擁抱媽媽前台南市議員郭秀珠。記者吳淑玲／攝影
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台南市第二選區立委補選無黨籍候選人陳筱諭今成立總部，展現高人氣。記者吳淑玲／攝影
台南市第二選區立委補選無黨籍候選人陳筱諭今成立總部，展現高人氣。記者吳淑玲／攝影
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台南市第二選區立委補選無黨籍候選人陳筱諭今成立總部，由競選總部總會長前立委李和順...
台南市第二選區立委補選無黨籍候選人陳筱諭今成立總部，由競選總部總會長前立委李和順披彩帶。記者吳淑玲／攝影
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陳筱諭蔡英文
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