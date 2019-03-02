紫斑蝶提早到雲林 三月中有機會看見國際生態奇景

2019-03-02 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



紫斑蝶每年清明前後過境雲林縣林內鄉北返繁殖，國道為此封路護蝶，成為國際佳話，今天上午已有零星蝶蹤出現，較往年略早，預估三月中旬有機會看到大量紫蝶過境，台灣紫斑蝶生態保育協會已雇工標放紫蝶，觀察蝶道與蝶量變化，林內鄉公所將在3月23、24日舉辦紫斑蝶季系列活動。

國道三號252公里林內鄉觸口路段，是紫斑蝶遷徙過境重要路段，高速公路總局每逢遷徙季節，便在該路段架設防護網，遷徙數量多時即封道護蝶，今年防護網已在農曆年前架設完成，迎接紫斑蝶嬌客報到。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，紫斑蝶每年清明前後從茂林國家公園等地北返繁殖，途經雲林縣林內鄉，國道為此封路護蝶，是國際級的生態佳話。

陳瑞祥表示，今年二月中旬已觀察到約7成的紫斑蝶離開茂林，時間較往年二月底、3月初提早，協會從昨起雇工在林內鄉觸口標放紫蝶，今天已觀察到蝶蹤，截至中午約有近百隻紫斑蝶過境。

他指出，林內鄉的過境紫斑蝶出現時間相較往年提早，台中也傳出有紫斑蝶現蹤，是否受到暖冬影響，目前仍待觀察，因現在早晚溫差大，紫斑蝶沒有出現大量遷徙，可能要到三月中旬，較有機會看到大量紫蝶過境。