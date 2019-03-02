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紫斑蝶提早到雲林 三月中有機會看見國際生態奇景

2019-03-02 12:31聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

紫斑蝶每年清明前後過境雲林縣林內鄉北返繁殖，國道為此封路護蝶，成為國際佳話，今天上午已有零星蝶蹤出現，較往年略早，預估三月中旬有機會看到大量紫蝶過境，台灣紫斑蝶生態保育協會已雇工標放紫蝶，觀察蝶道與蝶量變化，林內鄉公所將在3月23、24日舉辦紫斑蝶季系列活動。

國道三號252公里林內鄉觸口路段，是紫斑蝶遷徙過境重要路段，高速公路總局每逢遷徙季節，便在該路段架設防護網，遷徙數量多時即封道護蝶，今年防護網已在農曆年前架設完成，迎接紫斑蝶嬌客報到。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，紫斑蝶每年清明前後從茂林國家公園等地北返繁殖，途經雲林縣林內鄉，國道為此封路護蝶，是國際級的生態佳話。

陳瑞祥表示，今年二月中旬已觀察到約7成的紫斑蝶離開茂林，時間較往年二月底、3月初提早，協會從昨起雇工在林內鄉觸口標放紫蝶，今天已觀察到蝶蹤，截至中午約有近百隻紫斑蝶過境。

他指出，林內鄉的過境紫斑蝶出現時間相較往年提早，台中也傳出有紫斑蝶現蹤，是否受到暖冬影響，目前仍待觀察，因現在早晚溫差大，紫斑蝶沒有出現大量遷徙，可能要到三月中旬，較有機會看到大量紫蝶過境。

林內鄉長張維崢表示，紫斑蝶喜歡在濕冷天氣過後的放晴日北返，他擔心今年暖冬氣候可能影響紫斑蝶遷徙時程，因此將紫斑蝶季提前一周舉辦，相關系列活動將於3月23日開幕登場，歡迎民眾屆時一起到林內鄉目睹國際級的生態奇景，為了迎接各地遊客，鄉公所在林內鄉觸口地區國道橋下栽種的蜀葵花已陸續綻放。

紫斑蝶每年清明前後過境雲林縣林內鄉北返繁殖，今天上午已有零星蝶蹤出現，台灣紫斑蝶...
紫斑蝶每年清明前後過境雲林縣林內鄉北返繁殖，今天上午已有零星蝶蹤出現，台灣紫斑蝶生態保育協會已雇工標放紫蝶，觀察蝶道與蝶量變化，圖為去年紫斑蝶過境林內景象。圖／本報資料照
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紫斑蝶每年清明前後過境雲林縣林內鄉北返繁殖，今天上午已有零星蝶蹤出現，台灣紫斑蝶...
紫斑蝶每年清明前後過境雲林縣林內鄉北返繁殖，今天上午已有零星蝶蹤出現，台灣紫斑蝶生態保育協會已雇工標放紫蝶，觀察蝶道與蝶量變化。記者陳雅玲／攝影
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紫斑蝶每年清明前後過境雲林縣林內鄉北返繁殖，今天上午已有零星蝶蹤出現，台灣紫斑蝶...
紫斑蝶每年清明前後過境雲林縣林內鄉北返繁殖，今天上午已有零星蝶蹤出現，台灣紫斑蝶生態保育協會已雇工標放紫蝶，觀察蝶道與蝶量變化，圖為去年標放的紫斑蝶。圖／本報資料照
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雲林縣林內鄉公所迎接紫斑蝶嬌客，今年將提前舉辦紫斑蝶季系列活動，鄉長張維崢表示，...
雲林縣林內鄉公所迎接紫斑蝶嬌客，今年將提前舉辦紫斑蝶季系列活動，鄉長張維崢表示，目前林內鄉觸口路段的蜀葵花已綻放，歡迎民眾來賞蝶又賞花。記者陳雅玲／攝影
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紫斑蝶國道暖冬
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