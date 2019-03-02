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天主教教宗方濟各特使 啟用老人安養中心「安納家園」

2019-03-02 11:33聯合報 記者魯永明╱即時報導

天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教，上午參加嘉義縣大林鎮教堂改建，結合教堂與老人安養中心「安納家園」，房舍落成祝福暨聖像揭幕儀式，祝聖「聖雅敬」及「聖安納」態像，他說，人生深厚意義，不在年輕力壯、生產力，而是愛人和被人愛。

費洛尼由教廷駐華大使高德隆代辦、高雄教區總主教劉振忠、嘉義教區主教鍾安住等主教神長陪同，與縣府社會局長李政毅、大林鎮長簡志偉等貴賓，共同主持房舍落成祝福典禮，現場湧入數百名教友來賓觀禮。

大林教堂「無染原罪聖母堂」，2年前由嘉義教區委託安道基金會改建，建物完工，邀請來台參加全國聖體大會的樞機主教費洛尼祝聖祈福，帶來教宗祝福問候，聖安納是耶穌外婆，聖雅敬是耶穌外公，費樞機灑聖水分別為兩尊態像及房舍祝聖、祝福 。

費洛尼說，有句老的非洲成語說：「每次當一個年長者去死，就好像一個圖書館被燒掉一樣。」生病的人，也是在分擔基督的痛苦，甚至要說，你們在忍受祂受過苦楚，痛苦是蒙天主喜悅的奉獻，一如耶穌將痛苦交付天父手中，在你們人生這階段，被人幫助、扶持和陪伴，並不是你們整個人少了什麼，只是以不同方式去愛人和被人愛，「我們是關係的存在物，沒有人能獨自生活而不需要幫助」。

嘉縣老人口比例全國居冠，老人照顧需求迫切，「安納家園」與「雅敬老人日照中心」照護長輩為主，提供失能失智長輩97床住宿養護及重癱照顧，日間照顧30床暨社區據點，以「童銀共樂祖孫情」概念出發，服務延伸至鄰近國中小及幼兒園所，藉「代間學習」活動，讓學生孩童貼近老人，

安道基金會說，面對龐大建設經費1億6000萬元，還短缺1億3000萬元，盼社會各界愛心支持，讓安納家園為弱勢長輩提供服務。捐款專線（05）3703168安道基金會、劃撥帳號：3158-3541。

天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教，上午參加嘉義縣大林鎮教堂改...
天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教，上午參加嘉義縣大林鎮教堂改建，結合教堂與老人安養中心「安納家園」，房舍落成祝福暨聖像揭幕儀式，祝聖「聖雅敬」及「聖安納」態像。記者魯永明／攝影
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天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教(左二)，上午參加嘉義縣大林...
天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教(左二)，上午參加嘉義縣大林鎮教堂改建，結合教堂與老人安養中心「安納家園」，房舍落成祝福暨聖像揭幕儀式，與敏道家園身心障礙院生親切互動。記者魯永明／攝影
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天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教(左二)，上午參加嘉義縣大林...
天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教(左二)，上午參加嘉義縣大林鎮教堂改建，結合教堂與老人安養中心「安納家園」，房舍落成祝福暨聖像揭幕儀式，與敏道家園身心障礙院生親切互動。記者魯永明／攝影
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天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教(右三)，上午參加嘉義縣大林...
天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教(右三)，上午參加嘉義縣大林鎮教堂改建，結合教堂與老人安養中心「安納家園」，房舍落成祝福暨聖像揭幕儀式，觀賞崇仁護專學生啦啦隊表演。記者魯永明／攝影
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天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教(右五)，上午參加嘉義縣大林...
天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教(右五)，上午參加嘉義縣大林鎮教堂改建，結合教堂與老人安養中心「安納家園」，房舍落成祝福暨聖像揭幕儀式。記者魯永明／攝影
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耶穌教堂教宗
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