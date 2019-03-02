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防價崩種高麗菜登記 嘉縣面積竟不到1公頃

2019-03-02 09:45聯合報 記者魯永明╱即時報導

農委會為解決高麗菜產銷失衡，價格低迷，辦理登記保障收入措施，每公斤保證6元以上收購，優先協助加工外銷，上半年優先在主要產地彰雲嘉南縣市試辦，上月27日登記截止，嘉義縣農民反應冷清，縣府農業處統計，18鄉鎮市農會僅六腳鄉及太保市農會有農民登記，合計面積不到1公頃，只有0.8394公頃。

嘉縣高麗菜逾百公頃以上，但農業處指出，試辦只有六腳鄉0.5008公頃，太保市0.3394公頃，種苗共2萬3600株，試辦以系統測試為主，未反應實際種植狀況，8月才正式辦理，受理登記會在8月到隔年2月，試辦由鄉鎮市農會受理，農會及農民反應，種植期早就過了，產地價格回穩。

農業處說，完成登記接受縣府輔導，可申請有機質肥料補助，每公頃最高3萬元，未登記不列入輔導，農民栽培品規符合加工或外銷，農糧署輔導農民團體或加工廠以每公斤6元以上收購，若執行仍未紓緩產銷壓力，以每公頃10萬元保障農民基本收益，每名農民以保障2公頃為上限。

暖冬影響，高麗菜盛產價跌，農民血本無歸，農委會啟動登記保障收入措施，農民為何反應冷？陳姓農民說，高麗菜種植成本不高好管理，若遇菜價好就賺夠本，登記手續麻煩，不一定划算。

「解決產銷失衡不宜只針對特定作物」青松果菜生產合作社總經理呂政諺說，高麗菜量多又好種植，被稱「菜王」，但不只高麗菜會產銷失衡，其他農產也會失衡，要避免失衡，應計畫生產，既要登記，就要針對所有易失衡作物，只針對高麗菜會引發農民疑慮不配合，況且農民及盤商租地種植，跟老天對賭「賭性」強。　

過年前，嘉義縣高麗菜生產過剩，價格下跌，田間大批高麗待採收。資料照片／記者魯永明...
過年前，嘉義縣高麗菜生產過剩，價格下跌，田間大批高麗待採收。資料照片／記者魯永明攝影
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農委會為解決高麗菜產銷失衡，價格低迷，辦理登記保障收入措施，上月27日登記截止，...
農委會為解決高麗菜產銷失衡，價格低迷，辦理登記保障收入措施，上月27日登記截止，嘉義縣農民登記面積不到1公頃，只有0.8394公頃。記者魯永明／攝影
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農民高麗菜農委會
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