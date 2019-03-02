法國藝術家樂當嘉義女婿 地檢署開「無題」畫展

2019-03-02 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



法國的藝術家齊方斯即日起在嘉義地檢署開個人畫展。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

來自法國的藝術家齊方斯與台灣妻子范儷瓊定居嘉義市，夫妻倆曾將廢棄舊木屋改造為法式料理小館，在地方小有名氣，齊方斯更不忘心創作，以他的人生體悟、想像力與技巧，將內心感觸與人生哲理等元素融入創作，即日起至3月15日在嘉義地檢署舉辦個人畫展「無題」，共展出24件作品。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，1969年出生的齊方斯（Christophe, Pierre Chevance），從小對繪畫情有獨鍾，早年自學繪畫，後來進入巴黎藝術學院潛心鑽研藝術創作，從此展露精湛的藝術天分，尤其擅長裝置藝術領域，是法國知名音樂舞台劇的裝置藝術家，曾負責各電視台的棚內裝置工作，例如法語版的鐘樓怪人、羅密歐與茱麗葉、小王子、拉封登寓言等，也曾在法國開過個展與聯展。

齊方斯10年前與范儷瓊結婚後定居嘉義市，因難掩對於藝術的嚮往與卓越才華，夫妻倆找到一座廢棄破舊木屋，發揮裝置藝術專長，化腐朽為神奇，裝修成為極富藝術氣息的法式料理小館，在嘉義市小有名氣。

范儷瓊表示，丈夫齊方斯在法國巴黎曾修復過一棟300多年的古屋，來台後，為了追憶巴黎藝術集散地蒙馬特風光，齊方斯將法式小館取名為「小黑貓」，工作之餘，不忘情於藝術創作。

她說，丈夫作品中不乏看不清臉孔的人物，隱含人類的自負、虛榮，或呈現孤獨、無助的內心世界，成功塑造出獨特風格。