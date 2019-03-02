春神來了！鰲鼓濕地賞雁鴨變裝秀

2019-03-02 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



鰲鼓濕地幅員廣袤，為冬候鳥聚集的樂園，園區中不時可欣賞到雁鴨群飛的壯觀景象。圖／東石自然生態展示館提供 分享 facebook

3月春暖花開，賞鳥景點嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，從遠方來台渡冬嬌客雁鴨，樸素羽色紛紛換上鮮豔繁殖羽，此時正是賞鳥最佳時機，東石自然生態展示館（鰲鼓濕地旅客服務中心）邀請民眾把握228連假最後，來趟濕地小旅行，欣賞精彩雁鴨及候鳥生態。

東石生態展示館指出，隨著氣溫回暖，度冬候鳥們準備北返，宣告鰲鼓濕地候鳥季將邁向最後一波高峰，雁鴨羽色紛紛轉為鮮豔繁殖羽，數量成千的雁鴨大軍在廣袤濕地覓食活動，讓遊客驚呼不虛此行。

雁鴨族群，以琵嘴鴨、尖尾鴨、赤頸鴨及鳳頭潛鴨最吸睛，其中，赤頸鴨頭頂耀眼金毛，與尖尾鴨倒栽蔥覓食可愛模樣，是不容錯過特殊景致，賞鳥運氣好，還能欣賞大批琵嘴鴨漂浮水面，集體繞圈覓食特殊生物行為。

鰲鼓濕地森林園區蘊含森林、農地、湖泊、沙洲、草澤等多樣性自然環境，每年吸引候鳥遠從西伯利亞、大陸、韓國等地飛抵此地停棲度冬，集結成群，以繽紛多彩、姿態各異雁鴨族群，吸引鳥友目光。