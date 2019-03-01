影／外來種埃及聖䴉大爆量 林務局將開大絕用空氣槍撲殺

2019-03-01 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



外來種的埃及聖䴉大爆量，鳥友估計全台可能達1萬隻！農委會林務局今年的移除計畫，將首度嘗試以空氣槍撲殺。林務局強調，埃及聖䴉亦被歐盟列入百大入侵種，計畫案之一的撲殺是多方的共識。不過埃及聖䴉多和鷺鷥等其他鳥類群聚，且常在濕地等，不易撲殺。

最近嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺等人在嘉義縣東石地區，新發現龐大的埃及聖䴉繁殖巢區，景象相當驚人，估計可能有2000隻以上，而且已經在孵蛋，將繁殖更多的埃及聖䴉。林務局統計，嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園、新台，都已有埃及聖䴉群聚繁殖區！

嘉義林區管理處副處長李定忠表示，埃及聖䴉會掠食其他水鳥的蛋與其幼鳥，在台灣的埃及聖䴉則常與小白鷺、牛背鷺等群聚築巢，且因其食性廣泛、高適應力，除可能引發食物資源及棲地競爭，亦可能逐漸取代鄉間常見的鳥類景觀，對台灣原生物種造成威脅。

農委會林務局曾在民國106年委託中華鳥會調查監測，當時發現全台埃及聖䴉族群約2200至3000隻。不過觀察野鳥人士估計全台可能已達5千到1萬隻。

林務局2年前曾展開移除埃及聖䴉的蛋、幼鳥及亞成鳥，今年將做大規模追蹤，擴大搜尋未發現的巢區，並將進一步空氣槍撲殺埃及聖䴉成鳥，已採購空氣槍並訓練專業人員。對於這項撲殺方案，林務局表示曾與與動保、保育團體及相關專家學者及鳥會討論，各方對防治埃及聖䴉有共識，將以符合人道與合法來處理動物屍體。