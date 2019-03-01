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最強里長陳永和麻豆還願 批立委補選看不下去

2019-03-01 20:07聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

被稱為「最強里長」的陳永和，參選台南市長拿下11萬多票，成為僅次兩大政黨的第三高票，創造驚奇，守護家鄉參選的事蹟全國矚目，成功擋下事業廢棄物掩埋場，總統蔡英文也親自到場並宣布終止開發案，陳永和今天回到麻豆晉江里順天宮還願，點香向池府王爺報告「掩埋場總統和行政院長都答應取消了，任務已經完成了」。

陳永和說，「池府王爺是第一個挺他參選市長的」，去年7月他宣布參選台南市長不久，沒有知名度也不知道去那裡拜票，有人邀請他參加麻豆晉江里順天宮平安宴，是他參選後第一間邀他上台演講的寺廟，池王爺答應要助他一臂之力，參選過程也很順利，引起社會廣大回響，在抗爭和選舉告一段落後，回到參選起點向王爺報告也添油香。

陳永和拿下11萬多高票，有人勸進他投入第二選區立委補選，他說，沒有同意是第一不住在麻豆區，投入選舉沒意思，且補選任期只有幾個月，應該給年輕人機會才有傳承，不論什麼政黨，像在台北柯文哲推陳思宇，民進黨推何志偉，都是年輕人，不論輸贏都是很好的歷練，下一次就有機會，不要像「老灰仔擱老牛拖車」，利用補選培養年輕人而不是和年輕人搶位置，補選是最好的機會，政黨不要再「黑白舞」。

「好好龞殺到屎流」！陳永和批兩大政黨像演布袋戲，天王都來，他向候選人建議，要抿心自問參選到底是為自己還是為台灣，兩大政黨都是私心想要坐位置，「選民要去思考，是不是要選那種有位子就去搶的人」，還有人嘴巴說要為人民做事，說要賣東西，倒不如教他們如何賺錢有東西吃才重要，政治人物變得像推銷員，「政治是要把國家管好不要管雜事」，補選搞得像總統大選，這是不對的，台灣人眼睛要放亮，他沒有推薦什麼人，但認為要給年輕人機會。

陳永和今天到麻豆晉江里順天宮還願，向池府王爺報告阻擋掩場的任務已經完成。記者吳淑...
陳永和今天到麻豆晉江里順天宮還願，向池府王爺報告阻擋掩場的任務已經完成。記者吳淑玲／攝影
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陳永和今天到麻豆晉江里順天宮還願，向池府王爺報告阻擋掩場的任務已經完成。記者吳淑...
陳永和今天到麻豆晉江里順天宮還願，向池府王爺報告阻擋掩場的任務已經完成。記者吳淑玲／攝影
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陳永和（左二）今天到麻豆晉江里順天宮還願，被廟方人員認出。記者吳淑玲／攝影
陳永和（左二）今天到麻豆晉江里順天宮還願，被廟方人員認出。記者吳淑玲／攝影
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陳永和（左三）今天到麻豆晉江里順天宮還願，廟方人員開心合影。記者吳淑玲／攝影
陳永和（左三）今天到麻豆晉江里順天宮還願，廟方人員開心合影。記者吳淑玲／攝影
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陳永和王爺
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