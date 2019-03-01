聖體大會感恩聖祭 費洛尼：彷彿教宗親臨

2019-03-01 19:21 中央社 雲林縣1日電



天主教會台灣「第4屆全國聖體大會」今天在雲林縣立體育館登場，教廷特使費洛尼樞機主教在感恩聖祭證道時表示，教宗方濟各表達對台灣教友的真情、敬重和想念，彷彿親臨會場。

天主教會台灣主教團主辦、嘉義教區承辦第4屆全國聖體大會，來自全國7個教區上萬名教友熱烈參加，受冊封為天主教會爵士及騎士的副總統陳建仁偕家人與會。

教宗方濟各特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni）下午主持感恩聖祭、聖體遊行與降福及閉幕禮，教友們在聖體遊行時，看到聖體有人鞠躬、有人下跪，現場氣氛感人。

費洛尼樞機主教證道時說，歡慶台灣天主教會第4屆聖體大會，教宗方濟各特別指派代表出席，儘管教宗不能參加盛會，他依然心繫教友們，滿心歡喜表達對台灣教友們的真情、敬重和想念，彷彿他親臨會場一般。

費洛尼指聖體聖事是讓基督徒與耶穌生命緊密相連的卓越聖事，聖體大會歡慶耶穌與信徒同在，希望藉著福音與聖體聖事，兄弟姊妹情誼在眾人之中發展，關心人類生命和眾人生活，構築更進一步的尊重和瞭解。

他在閉幕禮致詞說，聖體大會的閉幕不是結束，而是傳播福音的開始，從今天開始要邀約身邊的親人、朋友及同事，不論是已領洗或未領洗，一起來參與聖體聖事及福音的分享與傳播。

費洛尼致詞最後問現場教友們，當見到教宗時，可以轉達台灣教友們的愛、關心與問候嗎？現場立刻響起熱烈掌聲與呼聲回應，他以中文連說兩聲「謝謝」；嘉義教區承辦的第4屆全國聖體大會在熱烈掌聲中落幕，交棒下一屆承辦的台南教區。