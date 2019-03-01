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爭取綠營票倉 郭國文喊出爭取擴大南科區到麻豆

2019-03-01 17:24聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

民進黨台南第二選區立委補選候選人郭國文今天在麻豆拜票時表示，麻豆不只是民主聖地，期待除了農業之外，工商也可以發展，像賴清德在市長任內就打下的基礎，麻豆口的工業區進行重劃，未來不只是單一工業區，可視為南科園區的延伸，一個大的南科區，將整個南科蛋黃區再擴大，創造就業機會，帶動地方繁榮，他若順利當選立委首要爭取的就是把整個南科區擴大到麻豆。

郭國文說，對於地方最關心的農產品行銷，最重要的是打開通路，內外銷都要打開，麻豆文旦品質好，農民除了網路行銷，伴手禮市場也有很大的發展空間，若今年預期豐收就鼓勵廠商多採購，農產品伴手禮銷量能夠提升，量和價格都可以穩定。

郭國文強調，麻豆是民主聖地，西港也有傳承三百年的國定民俗文化，麻豆和西港有全國聞名的文旦和胡麻農產業，加上文化、歷史，產值更能加倍。未來持續推動產業升級、產值加倍，文化上爭取刈香博物館，與日本許多地方一樣將多年一次的文化慶典轉換成加值的觀光文化產業。

前行政院院長賴清德與立委候選人郭國文祈福參拜行動今天進入第四天，一早就到西港慶安宮及麻豆文衡殿參拜祈福，隨即到麻豆中央市場掃街拜票。賴清德賣力向民眾推薦郭國文是踏實認真的好人才，過去就曾經擔任民進黨台南縣黨部主委，足跡遍及整個大台南；

賴清德表示，郭國文自從宣布參選以來，更是一步一腳印走遍14個行政區的每一寸土地。不說空泛的口號，而是腳踏實地提出政策、建設地方，呼籲選民集中選票，將郭國文送入國會，讓好政策可以延續，讓好人才為地方鄉里做更多的事。這次選戰也是台灣民主的保衛戰，是韓流之後台灣安全的一場選戰，韓流的空戰對決民主的一步一腳印，相信台南最具民主素養的市民會作出最佳的選擇，「我們有信心，汗水一定可以戰勝口水」。

行政院前院長賴清德（左三）今天繼續陪同民進黨立委候選人郭國文在麻豆區掃街拜票。圖...
行政院前院長賴清德（左三）今天繼續陪同民進黨立委候選人郭國文在麻豆區掃街拜票。圖／郭國文服務處提供
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行政院前院長賴清德（左四）今天繼續陪同民進黨立委候選人郭國文在麻豆區掃街拜票。圖...
行政院前院長賴清德（左四）今天繼續陪同民進黨立委候選人郭國文在麻豆區掃街拜票。圖／郭國文服務處提供
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行政院前院長賴清德（左二）今天繼續陪同民進黨立委候選人郭國文在麻豆區掃街拜票。圖...
行政院前院長賴清德（左二）今天繼續陪同民進黨立委候選人郭國文在麻豆區掃街拜票。圖／郭國文服務處提供
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行政院前院長賴清德（左三）今天繼續陪同民進黨立委候選人郭國文在麻豆區掃街拜票。圖...
行政院前院長賴清德（左三）今天繼續陪同民進黨立委候選人郭國文在麻豆區掃街拜票。圖／郭國文服務處提供
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郭國文南科賴清德
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