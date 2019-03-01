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嘉義文化夜市成不夜城 黃花瘋市集接連登場

2019-03-01 15:28聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

228連續假期嘉義市景點湧現人潮，像是文化路夜市一直到晚上11點還是熱鬧滾滾、人潮不斷，宛如不夜城，嘉義市觀光新聞處指出，文化夜市特色為一天24小時皆有商家攤販輪番上陣營業不打烊，因此總是能滿足不同時段前來的消費者。但是除了一般人所熟知的嘉義市景點之外，期間限定的「黃花瘋市集」明天就要正式登場，讓你有看、有聽、有吃、有拿、還有賺，民眾來「嘉」千萬不要錯過！

黃花瘋市集是嘉義市春天限定的主題市集。今年的瘋市集活動可分為特色市集區、舞台表演區，還有跳蚤市集區。現場將設有小農、手創、雜貨、輕食等，其中藏有許多小農自然品牌及在地文創商品，等著民眾來挖寶。不只如此，今年市集民眾除了買東西，還可以參加跳蚤市集賣東西，帶家中二手寶物來擺攤，為自己的荷包拚一下經濟。

明天下午2點40分至4點20分將邀請ROSY玫瑰紅樂團以及王喬伊，在嘉義市八掌溪右岸河堤活動主舞台現場演出，其他時間也有街頭藝人、在地表演團體、學生樂團、聲林之王踢館魔王–黃宇寒、爽樂團等歌手進行舞台表演，炒熱活動氣氛，讓民眾賞花、逛市集之外也大飽耳福。

現場民眾只要身穿黃色衣物或褲子（上衣或下著其中之一即可），即可獲得抽獎券一張，週週抽出幸運兒，最大獎有掃地機器人、空氣清淨機等豪華獎項等你來帶走。黃花瘋市集活動詳情內容請上「嘉義行旅」臉書粉專查詢。

嘉義市政府明天11點起在八掌溪右岸河堤舉辦「黃花瘋市集」，凡是身穿黃色衣物或褲子...
嘉義市政府明天11點起在八掌溪右岸河堤舉辦「黃花瘋市集」，凡是身穿黃色衣物或褲子即可活得抽獎券一張。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市政府明天11點起在八掌溪右岸河堤舉辦「黃花瘋市集」，凡是身穿黃色衣物或褲子...
嘉義市政府明天11點起在八掌溪右岸河堤舉辦「黃花瘋市集」，凡是身穿黃色衣物或褲子即可活得抽獎券一張。記者姜宜菁／攝影
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樂團夜市街頭藝人
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