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桃城手捏壺心靈手巧 枯樹、茶壺難辨

2019-03-01 13:55聯合報 記者江良誠╱即時報導

嘉義縣桃城手捏壺學會推廣民眾對茶藝和茶器文化，會員兼具巧思和手藝，製作的茶壺如同一段枯木真假難辨，2日起將在南投縣文化局舉辦會員聯展，讓製作茶壺不再是遙不可及，民眾也可用雙手自製茶壺，3日上午也由嘉義縣梅山鄉茶藝推廣協會共襄盛舉，利用自製茶具和梅山高山茶，與民眾共享壺韻茶香。

桃城手捏壺學會由一群喜愛陶藝同好組成，由創作者的創意及技藝，將土泥轉化成東方茶文化的器皿， 呈現東方陶藝藝術之美。將日常的東方泡茶所需茶器具，以手捏製作茶壺、茶海、茶盤、茶杯、茶漏、茶倉等，將創意融入其中。

南投縣文化局表示，傳統陶瓷文化歷久彌新，更接受陶瓷媒材創新的表現，舉凡搭配茶道、花器、香道、餐食等器皿，獲得更多的發展，傳統陶瓷的造形、釉色表現、彩繪風格亦持續受到人們的喜愛，顛覆性的材質表現、多元風格的試驗同樣也可以被現代潮流所接受，如此亦舊亦新的陶瓷文化，是將傳統藝術再上一層樓的表現。

這次作品全部以手捏方式一點一滴捏坯成型的茶壺，配合日益稀少的紫砂土，僅原料稀有、而且每隻都是唯一，由於堅持不開模，所以每支茶壺皆須耗時多日才可完成，再經由準確的燒製溫度，才能將作品呈現眼前。堅持細膩的手工，讓茶壺、茶具不僅是生活用品，還是可以把玩及使用的藝術品。

桃城手捏壺學會創作，陶壺外觀如同一段天然樹幹，讓人難分是壺或是樹。圖／南投縣文化...
桃城手捏壺學會創作，陶壺外觀如同一段天然樹幹，讓人難分是壺或是樹。圖／南投縣文化局提供
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桃城手捏壺學會由陶藝愛好者組成，每個茶壺都是手工製成兼具巧思，讓茶具也成為藝術品...
桃城手捏壺學會由陶藝愛好者組成，每個茶壺都是手工製成兼具巧思，讓茶具也成為藝術品。圖／南投縣文化局提供
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陶藝文化局
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