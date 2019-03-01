費洛尼樞機主教出席聖體大會 致贈張麗善主教聖章

2019-03-01 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



天主教會台灣「第4屆全國聖體大會」今天在雲林縣立體育館盛大登場，教宗方濟各指派特使費洛尼樞機主教出席，費洛尼也特別準備主教聖章致贈給雲林縣長張麗善，以表達感謝熱情接待，張麗善隨後也回贈咖啡禮盒，表達誠摯歡迎費洛尼的到來。

聖體大會是天主教會重要活動，舉行聖體聖事或在彌撒儀式最後領受聖體，代表紀念耶穌、遵奉天主旨意與奉行聖德，2011年開始台灣舉辦首屆全國聖體大會，之後每2至3年舉行一次，由7個教區輪流承辦，第4屆由嘉義教區舉辦。

張麗善說，感謝天主教會在雲林縣以溫暖的愛與關懷，推動醫療、教育及公益等，天主教會展現的正能量，貸給社會穩定、幸福與和諧，面對現在國際情勢艱困，台灣在歐洲唯一邦交國梵蒂岡，願意派僅次於教宗的特使與會，顯見天主的愛沒有分界，讓台灣也能夠感受天主的恩澤。

她也向費洛尼介紹雲林是台灣的糧倉、農業首都，是國內稻米、蔬菜與水果主要產區，全台2千300百萬人都不能忽略雲林農民的辛勞，她相當感謝天主教會選定雲林舉辦聖體大會，讓台灣、讓國際看見雲林。

費洛尼透過翻譯表示，謝謝張縣長熱情招待、謝謝大家的歡迎，當他來訪雲林時，就感受到雲林是一個以農業發展的城市，是照顧台灣老百姓溫飽的地方，而務農者跟大自然、大地很密切，和聖體大會強調心靈與精神需求的意涵不謀而合，

費洛尼最後誠摯感謝各界熱情接待，他也代表教廷致贈一枚主教聖章給張麗善以表達謝意，而張麗善隨即回贈古坑咖啡禮盒，期盼費洛尼能夠品嘗雲林在地特產。