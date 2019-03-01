先睹為快！蔡英文大力推銷台灣國際蘭展

2019-03-01 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



蔡英文總統今天出席2019台灣國際蘭展，頒發全場總冠軍得主台中市的花農賴德善，蔡英文表示，政府推動台南為全球蘭花品種研發及種苗外銷中心，已跨出第一步成立「台灣蘭花品種商業服務中心」，策略性協助業者行銷，她每年參觀蘭展都很驚豔，邀請全國遊客不只到台南走春也要來參觀蘭展。

行政院農委會主委陳吉仲表示，近兩年蘭花產值為新台幣65.6億元，外銷值達1.9億美元，成長8%，尤其是新南向的越南成長38%，外銷足跡遍及五大洲，預期未來南美洲及澳洲成長力道穩固，加以越南、澳大利亞與加拿大等市場擴張，將持續為臺灣蘭花產業注入發展的活力，推動臺灣蘭花產業的全球佈局行銷，積極拓展新興市場，提高國際市場能見度。

台南市長黃偉哲也說，蘭展不僅是一個展覽，更是與城市發展、蘭花產業共榮共生的一部分，位處本市後壁區的臺灣蘭花生物科技園區是全球最大蘭花生產聚落，也是每年舉辦蘭展的所在地，蘭展年年舉辦的國際論壇和研討會，促進了臺灣與國際蘭花界的產學交流，也是府城以古都文化和產學熱情共同孕育出的希望之花，歡迎各位造訪臺南這座歷史悠久、自然景觀豐富、熱情友善的城市。」

今年蘭展特別以「探索蘭花之島」的概念，取名為「蘭境」，融合臺南深厚的文化底蘊，透過蘭花一睹台南400年的古城故事。

主題館由廖煌武老師操刀，使用多種蘭花花卉，由相機帶入民眾穿越時空回到過去，體驗「大航海時代」的四草隧道、「荷鄭時期」的熱蘭遮城、「清領時期」熱鬧慶典、「日治時代」滿載蘭花的小火車一直到「現今」蓬勃發展的蘭花產業，融合蘭花與臺南歷史，以緩慢推進的時間軸呈現蘭花實力的累積與進步。

此外，也設置「競賽館」、「蘭創館」、「蘭花市集」、「商務館」、「海外景觀展示」等不同主題的各大展館，邀請到海內外頂尖景觀、花藝、蘭花等各領域好手齊聚一堂大展身手，讓民眾看見蘭花的風姿綽約、風情萬種。