老饕私房料理 嘉義楊記麵館來一碗「皇帝湯」

2019-03-01 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 唐秀麗 ╱即時報導



嘉義市民國路有家「楊記」麵館，店面不大，但強調「無味素之家」，出名的「皇帝湯」及「皇后湯」，以真材實材熬煮高湯，加上麵食、水餃、雞湯，吸引不少老饕跑來享受健康美食。

創立於1992年楊記麵館在嘉義市很「有名」，有名的好吃，也有名的貴，但不少人吃過它的真材實料後都說「一點都不貴」，因為老闆楊潤成數十年來，始終堅持依古法，天然手工製作，讓消費者吃得安心又健康。

每天煮麵用的高湯，是用老母雞，加上蘋果、鳳梨、昆布、玉米、洋蔥、豬大骨熬上四個多小時，熬出高湯的甜味。軍人退伍的楊潤成，做生意跟當軍人一樣，一板一眼，該放多少料該熬多久，絕不打折扣。

他特別推薦的「皇帝湯」，就是精燉雞湯，一盅賣160元，每天限量供應；「皇后湯」是番茄鮮味蛋花湯，煮湯的原則是「料比水多」，湯鮮味美、濃而不膩，吃過的人，回味無窮，口齒留香。

「很多客人都要求不放味素」，楊潤成是聯合報忠實讀者，他看到了人們在飲食方面崇尚健康取向，所以不管牛肉湯、雞肉湯，都是用全雞或整塊牛骨去熬煮，保證不加味素。

嘉義基督教醫院企畫室主任洪錫隆說，他曾罹癌生病，平日工作忙碌，無暇煮美食，朋友介紹後，就跑來楊記喝雞湯，還買十包冷凍精燉雞湯，每天早上電鍋熱一下補充營養，快速恢復精神，返回工作崗位。