八掌溪畔黃花風鈴木盛開 農會市場夜賞「花燈」

2019-03-01 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



八掌溪畔黃花風鈴木盛開，嘉義縣中埔鄉農會今天在和美辦事處舉辦「2019春嬉風鈴春遊趣」活動。白天有農民市集、農特產品即時特賣會，還有冷泡茶以及中埔香蕉等品嘗。今天晚間在親水路兩旁的黃花風鈴木點燈， 提供不一樣的賞花體驗。

下午和晚間更有搖滾及爵士音樂表演，讓民眾體驗中埔黃花風鈴木美景以及鄉內悠閒樂活的遊憩氛圍。下午1點還有三輪車花下復古行體驗。