樂團和協同後援會合唱團 公益募款聯合音樂會

2019-03-01 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



「愛倍增 心串連」聯合音樂會昨晚在嘉義協同中學禮堂隆重演出，聆賞嘉義縣市多所學校樂團的優美演出，這場音樂會更要幫華山基金會及創世基金會募款，幫助台東擴院暨植物人雙軌服務，協同中學弦樂團後援會長鄭淑貞希望藉由音樂會募款活動拋磚引玉，獲得各界對植物人的關懷。

音樂會除有協同國際班弦樂團、協同高中弦樂團表演外，並邀請原住民音樂家胡待明老師獨唱、台中市忠孝國小弦樂團、Good News 管絃樂團、嘉大附小弦樂團、中正大學弦樂團聯合演出共襄盛舉，最後由協同弦樂團後援會組成的雅歌合唱團，及全體參加演出的樂手大合奏共200人一同上台演出。

這場音樂會募款活動由金龍冠食品公司執行長蕭堯焜發起，獲霖宏科技經理張哲明、東北扶輪社及各界的支持，共為創世會募得21萬元及華山募得12萬元。

嘉義市長黃敏惠說，這是一個相當有意義的活動，所以她一定要來參加，嘉義市政府長期舉辦關注公益，舉辦畫展、音樂會等藝文活動，以實際行動支持公益活動，為社會貢獻暖暖的心意。