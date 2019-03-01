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月津港燈節逛燈海藝術 挑戰70萬觀光人次

2019-03-01 10:15聯合報 記者謝進盛╱即時報導

從2012年起登場的台南鹽水月津港燈節，結合水域燈海藝術元素，8年來經歷242個藝術團隊與藝術家參與，營造新的燈節藝術品牌，展期進入尾聲，人潮依舊「爆棚」，今年可望突破70萬人次。

古有「一府、二鹿、三艋岬、四月津」稱謂，舊稱月津的鹽水，曾是全台第四大城；走過風華，鹽水小鎮留下許多歷史建物、巷弄，正逢228連假，遊客可來一趟藝術饗宴之旅，感受這著名蜂炮外不同風情。

•連八年舉辦 曾榮獲德國紅點設計獎

邁入第八年的月津港燈節，是由台南市政府文化局主辦，這幾年已成功闖出口碑，2018年更榮獲德國紅點獎「視覺傳達設計獎」，成為國內眾多燈會中首度獲此殊榮燈節品牌，成功打造鹽水名聞遐邇蜂炮文化外，另項新興旅遊特色。

與往年不同的是，今年賞燈區範圍更大；因應水環境整治工程，燈節範圍由公1、公17及公18-1的藝術燈區，延伸至信義路橋的公18-2水域拱橋以及街區上的老街巷弄。

•三種「月亮」氛圍 邀你「隨光呼吸」

2019年的月津港燈節以「隨光呼吸」為策展主題，展期從2月2日至3月3日，每天下午5點半至晚上11點點燈，共設置32件藝術燈景，邀請近30組來自法國、日本、巴西新媒體與科技藝術當代藝術團隊及大專院校師生徵件參展，運用循環動線布局於蜿蜒的河域之中。

分別以「環境的呼喚」、「時間的旅行」、「我與你的風景」等三個場景，創造三種不同「月亮」氛圍，交融著鹽水的風土民情與自然環境，讓觀者更能依自己的頻率與方向任意走入其中、成為風景的主角之一，與藝術品一起隨光呼吸，同時，沿途都有清楚的標示作品名稱、創作特色，讓人不只是走馬看花。

•12米環狀月亮 與環境融合

其中，場景一「環境的呼喚」由有用主張藝術團隊帶來「光流．月蝕．無限之其循」作品，此作品是一座大型、直徑12米的環狀月亮，鏡面材質透過反射與周圍環境融為一體，內部環形動態燈光，更象徵循環不息，此場域作品大多以動植物型態出現，藉由繽紛色彩的作品，反射環境蓬勃的生命力。

•鏡花水月流轉 呈現潮汐變化

場景二「時間的旅行」由何理互動設計在水月橋水域推出「Falling Moon」作品，宛如一顆掉落在月津港水面上的月亮，在水中緩慢轉動，象徵潮汐與時間周而復始，此區呈現月光潮汐變化，感受時間推演。

•月光與風對話 溫柔互動裝置

場景三「我與你的風景」則是在燈節場域重要出入口、信義路橋水域設置藝術家謝佑承的作品「月波」，運用水的波動回應溪水粼粼與明月意象，此區域作品多以互動裝置呈現，透過月光與風的對話，讓觀眾感受光的流動感。

而在公18-2水域，今年2件大型的聲光藝術作品，將帶來全新視覺饗宴，為呼應月津港場域特色及現況環境，藝術團隊規畫水上舞臺，由 48隻燈管人呈現10 位演奏者動態，並透過互動裝置設定，在月津港水域上演一場別開生面的樂團表演。

•百米光雕劇場 聲光效果驚人

此外，也邀請周定賢藝術團隊於靠近信義路橋旁水域，規畫100米大範圍水幕光雕作品，透過水幕影像投影與燈光投射鏡球的變化，呼應月津港水面環境，上演一齣大型光雕劇場。

除逛燈海，燈區旁許多小巷弄也可值得踏訪；如緊鄰燈區旁鹽水點心城旁的「八角樓」木造大宅，建於清朝道光年間，逾170年，除見證鹽水繁華至沒落時代軌跡，日據明治28年（1895）伏見宮貞愛親王率混成第四旅團登陸嘉義布袋，協同近衛師團攻佔鹽水駐軍此地，並徵調「八角樓」葉家大厝為營所，迄今仍有「伏見宮貞愛親王御遺跡」石碑，相傳是日據昭和18年（1943）所立，用以紀念伏見宮貞愛親王在此駐營。

•結合地方特色 新創社區藝術

此外，如一銀巷、連成巷、王爺巷、魚鱗巷等特色巷弄。老街巷弄燈區以水波紋呈現昔日鹽水繁榮水道網絡，並推出居民互動計畫，包含「衣加衣」新衣換舊衣與居民共同創作「蛹．擁」立體雕塑作品；「鹽水戰士」路旗布展在中正中山路上，闡述移居至鹽水的女性在這座城市的奮鬥與認同歸屬，228連假來鹽水，感受在地不同風情，正是時候。

詳細活動可上臉書「月津港燈節」 搜尋更多訊息。

「致.更好」作品，連命名都展現藝術人個人濃厚創意風格。記者謝進盛／攝影
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月津港燈海倒影，入夜美如畫。記者謝進盛／攝影
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賞燈區運用大量不同鮮豔顏色燈海對比，倒映在水面，更具看頭。記者謝進盛／攝影
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月津港劇場
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