穩定香蕉銷路 中埔農會與三大業者簽約

2019-03-01 12:53 中央社 嘉義縣1日電



嘉義縣中埔鄉農會為穩定香蕉銷路，昨晚與五星級飯店、高級餐廳等3大業者簽立合作意向書；縣長翁章梁表示，未來縣府將打造「嘉義農業櫥窗」，行銷嘉義特色農產品。

嘉義縣府今天發布新聞稿指出，中埔鄉農會昨晚舉行農民節表揚大會，並與五星級飯店、高級餐廳業者簽約，將長期採購中埔鄉出產的優質香蕉，由縣長翁章梁、立法委員陳明文、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人到場見證。

翁章梁表示，嘉義以農立縣，農民是最大的資產，嘉義縣的農產資源與優勢需盤點出來，並實施內外銷分流；內銷應注重品質提升及產銷履歷，外銷應符合進口國的檢疫、市場需求，量身生產。

他說，不管是內銷還是外銷，都必須走向專業農民的角色，未來縣府將打造「嘉義農業櫥窗」，行銷嘉義縣出產的特色、生鮮農產品。

漢來美食公司財務長柯柏良表示，採購中埔鄉生產的優良香蕉，將直接送到漢來全台各家餐廳，讓消費者有美好的餐飲體驗。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑指出，身為嘉義的飯店，選用在地優質農特產品責無旁貸，採購由農會把關的優質農特產品，不僅能回饋在地農民，還能達成農民、業者與消費者共榮的目標。

饗賓餐旅公司副理賴奕樺表示，採購中埔優質農產品，可從產地到餐桌嚴格把關，未來將持續導入多樣、當地盛產的優質農產品。