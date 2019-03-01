台南古都馬3月3日開跑 交通管制看過來

2019-03-01 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



第13屆台南古都國際馬拉松競賽，訂於3月3日（周日）正式開跑，將有來自於國內、外選手約1萬6千多人參與這場盛事，跑進300多年台南歷史、品嘗美食，台南市警二分局將於當日5時30分至7時30分在馬拉松競賽路段，配合實施交通管制，也邀請市民為選手加油及配合交通管制。

這次賽程由台南市政府前南島路集合出發(全程馬拉松5時45分、半程馬拉松6時)左轉中西區中華西路、右轉府前路(府前路2段雙向管制)、右轉南門路 、右轉健康路(調撥車道)至西門路進入南區、安南區及安平區道路，終點設於市政府南島路。

今年的台南古都國際馬拉松，將有來自於國內、外選手約1萬6千多人參與，包括全程馬拉松2193人、半程馬拉松7550人、健康休閒組6955人，盛況空前。

台南市警二分局指出，當日5時30分至7時30分在馬拉松競賽路段，將配合實施交通管制，維護競賽活動與參加選手的安全。