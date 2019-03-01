來台南談戀愛 台南好玩卡推出「府城戀習曲」

2019-03-01 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南觀旅局台南好玩卡推出限時「府城戀習曲」遊程，預計3月16日「白色戀人場」將登場，希望透過旅程讓大家發現台南美好的人事物，包括愛情，結交頻率相近的旅伴，猶如文學家葉石濤所說的「台南是一個適合作夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的地方」。

台南市觀光旅遊局表示，台南旅遊除了傳統古蹟和美食之外，也包含許多新興的旅遊元素。「府城戀習曲」不是婚友社的配對活動，並不局限在所謂的公開配對成功，而是希望透過旅遊，成為彼此萌芽的開端，遊程中將帶領大家認識4大月老廟，祈求緣分，也會搭乘雙層巴士，由專人導覽解說，探訪台南景點，並透過在咖啡廳、老街漫步聊天談心及分享旅遊體驗。

另外，旅伴會一起體驗手作，創造共同回憶，挑戰闖關遊戲，還有戀愛診療室幫助大家解答愛情問題，讓來參加的朋友慢慢熟識，透過旅遊創造更多的互動，進一步經營關係。

更多活動資訊可洽台南好玩卡APP，或查詢台南好玩卡官網，也可撥打府城戀習曲客服專線（07）2137778#7288、#7955，或加入台南好玩卡Line客服：@xtd2387e 。報名沒有期限，以滿額為主。