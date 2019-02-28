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228連假去哪玩？ 雲縣府推文青深度浪漫之旅

2019-02-28 19:27聯合報 記者邱奕能╱即時報導

228連假4天該去哪玩？雲林縣政府推出「文青深度又浪漫」旅遊，供連假不知道去哪玩的民眾參考，縣府文化處長陳璧君指出，花燈的原鄉北港除有燈會展出、吃美食、聽微音樂會都是不錯的選擇，喜歡大自然的遊客，也能到古坑石壁地區賞花、看雲海。

縣府指出，北港燈會從2月18日啟燈以來，每日超過近萬人賞燈，今年的北港燈會分為3個燈區，觀光大橋燈區、水道頭燈區、巷弄燈區，228四天連假更是在水道頭燈區有加場演出的微音樂會。

陳璧君表示，想與情人、家人來一趟浪漫之旅的遊客，可以利用白天到雲林古坑石壁賞櫻，百棵全部盛開，成了粉紅大道，花期預計持續到三月中旬。

深受大人小孩歡迎的紙風車劇團在228年連假送愛到雲林，演出台灣《台灣幻想曲》，今天晚上7點在二崙國小、3月1日晚上7點在斗南東明國中演出，免票入場。

陳璧君表示，這次368鄉鎮市區兒童藝術工程帶來國家級規格的兒童劇，讓孩子感受最真實的歡樂，要在藝術、歡笑中與雲林縣的孩子們重逢；《台灣幻想曲》分為五個片段，包含唐吉軻德、雲林的故事、海底總動員、八歲一個人旅行及黑光幻想曲。

陳璧君也說，劍湖山也在連假期間釋出優惠，只要加入LINE群組「劍湖山主題樂園」好友，就可以獲得門票優惠券，民眾到現場票口可兌換每張399元的入園票，第二人購買入園票僅需28元。

雲林縣政府今年元宵期間於北港鎮舉辦燈會。圖／報系資料照
雲林縣政府今年元宵期間於北港鎮舉辦燈會。圖／報系資料照
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