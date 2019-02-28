台灣船園區今天開放 民眾登船體驗大航海時代

2019-02-28 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台灣船園區今天對外開放，民眾攜家帶眷迫不及待「登船」，登上以一比一打造的仿古木造帆船台灣成功號，感受大航海時代的輝煌；站在船上還可遠眺安平港，欣賞古都港口風光，當夕陽緩緩落下時，還能體驗到南台灣最美的景致。

「1661 台灣船園區」占地約 1800 坪，並以台南市政府打造台灣成功號為主題，全長29.5公尺、高28公尺、重達300公噸。為了能重現過往船隻樣貌，每個細節都仿造古船打造，且船身為全木造。同時，環繞古船周遭，設置時間艙、鯨背回首、穹頂小徑、啟航角、左舷廣場、S貨倉等空間，讓遊客在船上盡情探索古船奧妙，進而認識台灣船的歷史及園區的絕美風光。

尤其，夕陽西下，若登上古船台灣成功號，站在船上還可遠眺安平港，欣賞古都港口風光，當夕陽緩緩落下時，還能體驗到南台灣最美的景致。而且台灣船園區假日提供導覽及帷幕劇場，且鄰近大魚的祝福、林默娘公園等等多個景點，可串連一起規畫行程。

「好美喔！」不少民眾攜家帶眷偕同登船，走入時間艙，如同進入時光隧道，追溯台灣成功號的歷史，直至船艙，經由導覽人員解說，個個像是氣宇軒昂船員，揚起一張張風帆，乘風破浪的航向遠洋。民眾紛紛拿起手機，拍個不停，留下美好的回憶。

10年前，市府為重現鄭成功航海榮光，由文建會補助8千萬元，耗費2年打造台灣成功號，未料，2011年尚未出海的台灣成功號，風帆主桅居然斷裂，荒廢至今；如今文化局修復完畢，比照美術館2館，免費讓市民參觀3個月。