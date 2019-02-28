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省籍衝突，不是二二八政府可以屠殺人民的理由

協同中學辦音樂會 協助創世台東擴院

2019-02-28 17:46中央社 嘉義縣28日電

嘉義縣協同高級中學今天舉辦「愛倍增．心串連」聯合音樂會，為創世基金會、華山基金會募款，將協助創世基金會台東擴院及嘉義院區植物人到宅雙軌服務。

協同中學校長俞繼光致詞表示，創世基金會32年來致力植物人服務，減輕許多家庭照顧與經濟上的負擔，校方為了配合政府推動長照2.0政策，希望藉由音樂會協助到宅服務對象，減輕照顧者負擔。

嘉義市長黃敏惠也到場加油打氣，她說「愛倍增．心串連」不是口號，而是一個行動，今天的活動是一堂生命教育課程，每一名嘉義人只要有愛，只要願意奉獻，都能發揮能量。

黃敏惠指出，今天是二二八紀念日，過去有許多傷痛，我們要記取教訓，不要再重蹈覆轍，大家用愛、用公義，帶給社會真正的和平。

協同中學弦樂團後援會長鄭淑貞表示，創世基金會秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」理念，實踐在地安養政策，目前台東面臨滿床狀況，預計實行擴院計畫，在各界拋磚引玉下，藉由音樂會募款，共同關懷植物人。

鄭淑貞指出，今天為創世基金會募得新台幣21萬元、華山基金會12萬元，除了協同中學弦樂團演出外，更邀請原住民音樂家胡待明獨唱、台中市忠孝國小弦樂團、Good News管絃樂團、嘉大附小弦樂團、中正大學弦樂團聯合演出。

樂團植物人音樂會
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