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國內唯一228紀念廟 民進黨雲林縣黨部祭拜追思

2019-02-28 16:05聯合報 記者邱奕能╱即時報導

雲林虎尾三姓公廟號稱全台唯一祭祀受難者的廟宇，民進黨雲林縣黨部今依循往例舉辦追思音樂會，由立委蘇治芬、劉建國率黨籍縣議員、鄉鎮長，並邀雲林228文史發展協會理事長陳良禎前往祭拜，追思3位當年從台中到雲林支援反抗的受難者。

三姓公廟正式名為「2283姓公紀念廟」，所祭祀的3尊神祇是228事件的受難者醫生顧尚泰、中醫師李持芳及印刷技工王濟寧，3人當年被密報逮捕，押至虎尾市場遇難，經善心人士幫助下為他們收屍奉祭，事件後，3人也經常顯神蹟助人，讓地方人士備受感念而建廟供奉。

民進黨雲林縣黨部今在三姓公廟前舉辦228追思音樂會，眾人焚香祭拜，縣黨部另外準備傳統的國樂演奏台灣民謠及車鼓戲方式來追悼受難者。

縣黨部主委廖丁賜表示，72年前的今天，全國統計約有1萬5千的受難者英雄為了台灣的民主自由打拼，縣黨部數年以來，持續以緬懷的心情來悼念228的這些英雄。

雲林228文史發展協會理事長陳良禎表示，黨部在初期辦追思活動時只有少數人的參與，至今發展至許多人士來重視此活動。

蘇治芬表示，藉著228事件所學到的教訓與啟發，期望黨內同志能凝聚團結的力量，共同追求台灣民主，延續雲林綠色執政，繼續為推動民主發展打拚。

劉建國說，台灣民主目前這麼蓬勃發展可說是先人努力的成果，現今才能有這樣的民主自由，他每年都會來參加這場228紀念活動，但今年來參加的心情特別感到沉重，要用更謙卑的心來為這塊土地打拚。

雲林虎尾三姓公廟號稱全台唯一祭祀受難者的廟宇，民進黨雲林縣黨部今依循往例舉辦追思...
雲林虎尾三姓公廟號稱全台唯一祭祀受難者的廟宇，民進黨雲林縣黨部今依循往例舉辦追思音樂會，由立委蘇治芬、劉建國率黨籍縣議員、鄉鎮長，並邀雲林228文史發展協會理事長陳良禎前往祭拜。圖／民進黨雲林縣黨部提供
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雲林虎尾三姓公廟號稱全台唯一祭祀受難者的廟宇，民進黨雲林縣黨部今依循往例舉辦追思...
雲林虎尾三姓公廟號稱全台唯一祭祀受難者的廟宇，民進黨雲林縣黨部今依循往例舉辦追思音樂會，由立委蘇治芬、劉建國率黨籍縣議員、鄉鎮長，並邀雲林228文史發展協會理事長陳良禎前往祭拜。圖／民進黨雲林縣黨部提供
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受難者劉建國民進黨
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