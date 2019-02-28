香光尼眾佛學院創辦人 獲嘉義縣傑出女性

2019-02-28 13:45 中央社 嘉義縣28日電



香光尼眾佛學院創辦人釋悟因法師，因長年投身佛教教育、培育女性宗教師、從事社會服務與教化，獲選嘉義縣108年度傑出女性，將於3月2日在嘉己人公園接受表揚。

香光尼僧團今天發布訊息指出，這是悟因法師繼民國106年獲第十五屆國際佛教傑出女性獎、第一屆世界佛教傑出比丘尼貢獻表揚獎之後，弘法利生志業再度獲得肯定。

現年79歲的悟因法師，出家60餘年，擁有文學學士學位的她，17歲就依止新竹靈隱寺明宗法師披剃，成為年輕比丘尼；23歲畢業於中國佛教三藏學院，同年依止高雄興隆寺天乙法師修學。

她說，當時台灣寺院多以務農、經懺引度眾生，興隆寺也有4公頃水田。有一天，她在耕作之際，遙望寺院對面天主教學校的修女，穿著白淨、態度親切，與當時佛教出家人農耕生活大相逕庭，因此發願以佛教教育做為終生奉獻志業。

民國69年，悟因法師晉山嘉義香光寺，在荒煙蔓草間創辦香光尼眾佛學院，全體尼僧以高學歷而聞名；為了解決眾生苦惱，民國73年開辦可供一般民眾修學的3年制佛學研讀班，至今有無數民眾因學佛而改變人生。

民國74年，悟因法師成立香光尼僧團，成為台灣第一個比丘尼僧團。 民國76年迄今，悟因法師在全台創建6所寺院學校。其中，高雄紫竹林精舍獲第十九屆建築師雜誌獎；台中養慧學苑獲遠東建築設計傑出獎、台灣建築獎。

民國88年，台灣發生九二一大地震，悟因法師設立「協助重建專案」，輔導災區學童課業，讓家長安心重建。翌年，法師又設立「外籍新娘生活適應輔導班」，關懷台灣新移民及新生代的成長與適應。

隨著台灣人口高齡化，悟因法師於民國106年開辦樂齡班、晚緣專案，關懷陪伴年長者。她帶領的尼僧團，更有法師投入臨終關懷、更生教育等工作。悟因法師因致力於佛教人才培育、社會大眾教化，因而獲選嘉義縣108年度傑出女性。