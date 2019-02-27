香蕉產量青黃不接 蕉價卻被打壓？

農曆年後香蕉價格直直落，市場傳出疑有人刻意壓低蕉價，雲林產地有農民不滿蕉價低迷，不願採收上市。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近日香蕉產地價格下跌，雲林產地目前產量青黃不接，有蕉農質疑有人刻意壓低蕉價，罵聲連連不願配合「打壞行情」，寧可延後採收，觀望市場價格變化再做打算。嘉義香蕉產地今年疑因暖冬產量倍增，價格跌約3成。

雲林縣是香蕉主要產地之一，農曆年後蕉價下挫，引起蕉農不滿，罵聲連連，雲林莿桐果菜生產合作社理事主席蘇明利表示，受到暖冬影響，今年香蕉多在農曆年前集中上市，目前產量青黃不接，與往年同期減少近半，價格理應上揚。

往年此時，他每周可收購7千箱香蕉，但今年只剩2千多箱，且市面上的成熟黃蕉並未下跌，銷售順暢，但南部的蕉價低迷訊息曝光後，行口、青果商只願以低價購買香蕉，間接影響中部蕉價，他左右為難，百般無奈。

雲林香蕉產地收購價目前每公斤約12至16元不等，與往年同期動輒30元落差甚大，且目前產地供貨量減少，卻未反映在價格上，有蕉農抱怨蕉價刻意被壓低，相當不合理，寧可讓香蕉在果樹上慢慢熟成，也不願配合以低價售出「打壞行情」。

雲林縣府農業處企劃行銷科長柳昆宏說，雲林縣香蕉種植面積去年底統計約640公頃，目前正值秋冬蕉採收期尾聲，因與春夏蕉正值交替之際，產量青黃不接「確實比較少」，可能受到南部春夏蕉上市影響價格，前天收購價格每公斤約14至16元。

嘉義縣陳姓蕉農指出，未聽說嘉義有人為操縱價格問題，農曆年後產量最少，但價格相對高，今年疑因去年沒颱風、加上暖冬效應，近期產量比往年增加，雖然現在價格不是最低，但許多農民擔心，隨氣候變化、入夏香蕉產量將增加更多，價格還會直直落嗎？