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白沙屯媽進香報名首日 排隊人龍「都快上海堤了」

2019-02-27 21:13聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣白沙屯媽今年往北港進香活動，拱天宮今天開始受理報名，第一天就湧入大批信眾，在拱天宮香客大樓外大排長龍，不少人前一天就來等候，也有許多人等了5個多小時還沒領到號碼牌，憑藉對媽祖婆的虔誠信仰，耐心地或站或坐等候，宮裡宮外熱鬧滾滾，廟方人員形容排隊都快排到海裡去了。

白沙屯媽今年進香行程長達10天9夜，廟方擲筊向媽祖婆請示出的重要日程時間分別是4月4日晚11點15分放頭旗、7日晚11點20分登轎、8日凌晨1點20分出發、11日到北港、12日清晨5點進火、17日下午2點25分回宮、27日晚11點開爐。

每年大甲媽、白沙屯媽進香是全國兩大知名徒步進香活動，今年大甲媽與白沙屯媽起駕出發時間僅差了短短3個半小時，往年罕見，也成為今年進香一大話題；大甲媽進香行程路線固定、聲勢浩大，白沙屯媽出發後路線、行止不定，全由神轎帶領，充滿挑戰和未知數，兩大宮廟媽祖進香各具特色。

白沙屯媽往北港朝天宮進香去年創下超過4萬5000人的紀錄，今天拱天宮開始受理進香活動報名，許多信徒、進香團體為爭取在北港的住宿名額，都搶在第一天報名，也有許多人昨天就到香客大樓排隊，今天上午南北各地信眾紛紛趕來報名，白沙屯停車場靠近海堤，排隊長龍一度逼近海堤邊，水防道路也停滿車，有的領到號碼牌的人一次就報名一、二百人，估計首日有數千人想報名。

拱天宮上午6點開放香客大樓餐廳供信眾等候領取號碼牌，再依序叫號分批帶往宮內報名，但香客人數多，許多人在大樓外排隊四、五個小時以上才能進入餐廳等候領取號碼牌，許多信徒認為跟媽祖婆隨香，排隊報名久一點沒關係，但也有香客抱怨報名作業時間比去年長，擔心等一天也無法完成報名，從屏東來的70歲鄭老先生說他清晨5點多就搭車出發，上午9點多到，但去年中午就報名完成，今天到中午都還沒報到名，號碼牌還領到300多號。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，白沙屯媽往北港進香，廟方協調取得的朝天宮香客大樓住宿舖位約3000個，但隨香信徒數萬人，床位仍是「僧多粥少」，許多信徒趕在第一天報名盼取得免費住宿名額，也有信眾抱著「搶頭香」心情，因此人數特別多，廟方會設法，儘可能改善報名長時間等候的困擾，隨香信徒如不爭取在北港住宿，進香前都可來廟裡報名。

白沙屯媽今年往北港徒步進香活動，拱天宮今天開始受理報名，信徒爭取在北港住宿名額，...
白沙屯媽今年往北港徒步進香活動，拱天宮今天開始受理報名，信徒爭取在北港住宿名額，大排長龍等候進入香客大樓餐廳領取號碼牌。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯媽今年往北港徒步進香活動，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天開始受理報名，大批信徒爭取...
白沙屯媽今年往北港徒步進香活動，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天開始受理報名，大批信徒爭取在北港住宿名額，大排長龍等候。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯媽今年往北港徒步進香活動，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天開始受理報名，大批信徒爭取...
白沙屯媽今年往北港徒步進香活動，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天開始受理報名，大批信徒爭取在北港住宿名額，大排長龍等候。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯媽今年往北港徒步進香活動，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天開始受理報名，大批信徒爭取...
白沙屯媽今年往北港徒步進香活動，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天開始受理報名，大批信徒爭取在北港住宿名額，大排長龍等候。記者胡蓬生／攝影
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北港朝天宮白沙屯媽祖
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