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台南台灣船園區228開幕 「台灣成功號」璀璨登場

2019-02-27 19:44聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

歷經斷桅事故、國內第一艘以一比一尺寸仿古建造的「台灣成功號」，在完成修復後，台南市政府打造園區晚間正式開幕，228假日起將開放給民眾參觀。

市府晚間特別舉辦開幕儀式，市長黃偉哲主持，台灣成功號在燈光的裝飾下璀璨輝煌，文化局並製作了兩支影片，以船身的背景為螢幕現場播放，旁邊就是新光點點的安平港，氣氛相當浪漫。

「1661 臺灣船園區」占地約1800坪，園區將結合公共藝術及船體展示，以「戶外博物館」概念營運，推廣海洋文化、傳承臺南文史，並保存即將失傳的船舶修復工藝。

文化局特別邀請藍晒圖創作藝術家劉國滄於園區以大型鋼構裝置等複合媒材加上數位影像，創作大型戶外公共藝術，船體內每逢週末及假日都將有帷幕劇場播映「臺灣船‧出航」及「穿越歷史‧臺灣船」故事動畫，邀請參觀者走進1661年鄭成功上陸的歷史情境。

台灣成功號是以日本長崎縣松浦史料博物館保存的1706年《唐船之圖》繪卷中「臺灣船圖」為藍本，在2008年開始建造、2010年完成的仿古船，船體長度30公尺、寬度7.6公尺、船深3公尺、主桅高28公尺、總重量約150噸，是臺灣首度建造還原大航海時期的海上運輸工具。

興建當時引起各界高度重視。只可惜這艘仿古船在2011年底出海航訓時主桅斷裂，市府於2015年啟動修復、2016年底修復完成後，緊接著即著手規劃於林默娘公園旁規劃展示專區。

文化局指出，臺灣船所在位置鄰近安平造船廠區，從安億橋的運河博物館沿著安億路一路延伸，地標「大魚的祝福」、林默娘公園主雕像、1661臺灣船園區、鯓砲臺（億載金城），已逐步建構出融合臺南古今航海產業及歷史的帶狀遊憩區。

其中除了已有德陽艦停泊在支航道上，臺灣船也充分運用近岸優勢，保留了船隻下水的軌道，讓民眾可近距離觀賞、感受其風華。

文化局表示，「1661 臺灣船園區」開園後，3個月試營運期間將提供市民免費參觀，未來則將酌收參觀費用。園區平日開園時間自上午10時起至晚間6時，假日則延長至晚間8時30分，並安排有深度導覽場次及不定期活動演出。

台南台灣船園區晚上揭幕。記者修瑞瑩╱攝影
台南台灣船園區晚上揭幕。記者修瑞瑩╱攝影
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台南台灣船園區晚上揭幕。記者修瑞瑩╱攝影
台南台灣船園區晚上揭幕。記者修瑞瑩╱攝影
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修復文化局博物館
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