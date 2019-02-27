水利會將強力取締盜水 農民：不可能眼睜睜看收成無望

2019-02-27 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南柳營德元埤3年2期作灌溉區，日來傳出農民非法抽水供灌，嚴重影響嘉南農田水利會灌溉調度，農會與水利會今協調後無解，水利會下月4日將全面取締，引發農民不滿，地方關切。

水情嚴峻，嘉南農田水利會新營區管理處今在柳營區重溪工作站邀請農會召開協調會，包括立委葉宜津服務處、柳營區農會人員也出席。與會40多名農民無奈說，往年抽取德元埤的水都沒事，不解今年水利會態度「這麼硬」。

農民會中發言踴躍，強調他們不可能眼睜睜看著秧田最後缺水泡湯，希望水利會重視基層農民心聲，農民也不滿說，應該要早一點說，現在「頭都洗下去了」，不可能眼睜睜看收成泡湯。

「極端氣候越來越明顯，今年情況相當特殊。」水利會人員說，往年水情還算勉強，對於農民盜水只要不是太離譜，大都以勸導為主，去年一期作後壁灌溉區差點因缺水全軍覆沒，最後與南區水資源區一再折衝，硬「擠」出水源才勉強供灌，已經接獲多起檢舉案，「真拍謝！」今年不可能重蹈覆轍。