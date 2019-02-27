成大將興建國內首間智慧AI高齡醫院

2019-02-27 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成大醫院將興建老人醫院，成大校長蘇慧貞表示，未來將結合最先進的技術，成為國內第一間智慧醫院。

成大並表示， 將首度大規模結合醫學中心與電資學院開設「人工智慧於醫療應用與服務」課程，引領電資學院學生系統性認識AI醫療新藍海，發展台灣AI醫療科技。

蘇慧貞表示，其實台灣的人工智慧科技發展已很成熟，只是過去較少整合，成大是國內少數有醫學院、又在理工方面非常強的學校，對於即將興建的老人醫院，期待有別於傳統，目前已在規畫中，預計一年內動工。

什麼是智慧醫院？蘇慧貞表示，除了在硬體上有別於傳統醫院，不像一般醫院進去後就分科，而是以高齡患者為中心，形成看診的聚落，方面老人家就診，不必在各科之間跑來跑去，同時50%的電能是自給自足的。

而在軟體方面則有控制管理中心可以運用在各方面，例如老人家可以利用遠距醫療在家裡就能享有部分的醫療服務，會結合感應器，隨時在家中就能監測健康；此外，藥怎麼吃、有沒有吃等都可以透過系統監控；還有像是陪同就醫的家屬在進入醫院後，也可以透過智慧手環，隨時掌握患者的狀況。

蘇慧貞表示，可以開發的技術相當多，而成大之前已研發很多，未來將有平台可以實際運用，而人工智慧於醫療應用與服務課程，也是為未來的智慧高齡醫院做準備。

電資學院院長許渭州表示，電資學院過去也有醫學中心的教授及醫師來授課，但多是個案式模式，一次10多位醫師前來系列授課是第一次。

成大醫院副院長沈孟儒表示，課程是為大三學生設技，例如由心臟科醫師講解，如何將電子病歷、檢驗數據、基因庫等海量數據點石成金，轉化有臨床意義的模型，協助診斷與治療決策；醫學影像醫師則從實務案例出發，講解人工智慧如何輔助醫學影像判讀。腫瘤科醫師將談及，如何將繁如天星的基因數據應用於臨床情境。