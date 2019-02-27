謝龍介最新文宣推5大勞工政策 盼4大族群相挺

2019-02-27 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市第二選區立法委員補選候選人謝龍介團隊，今天公布新一波文宣，除主打「3.16台南發大財」的口號，也強調將打造一區一特色與地方一同拚經濟、共生共榮外，並有5大勞工政策主張，國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞呼籲，支持者集中選票，讓認真、專業的謝龍介，前進立法院為台南農民、漁民、勞工和攤販等4大族群發聲。

黃淑貞說，很多勞工朋友都跟謝龍介反應，一例一休上路後，讓他們的生活更加困難，謝龍介聽了很心痛。因此，謝龍介提出五大勞工政策主張：一、還勞工7天國定假日；二、勞工最低薪資，應隨物價上漲指數調整；三、杜絕職場性別岐視，嚴懲騷擾、性侵行為；四、男女同工同酬；五、保障職場環境安全。黃淑貞呼籲勞工朋友勇敢站出來相挺，挺謝龍介進立法院照顧大家。