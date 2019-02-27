白河萬里長城228連假送戲服 有機會終身免費入園

2019-02-27 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



搶搭宮廷大戲熱潮， 台南白河萬里長城遊樂區迎接228連假到來，邀遊客扮皇上或格格，還有機會終身免費入園，還要送出兩套古裝戲服，得獎者日後若著古裝就能自由入園，享終生免費，還有精緻紀念品。

位於白河六溪里的台灣萬里長城遊樂區占地約3萬坪，業者花了10年打造3公里長的城道，設有烽火台、山海關、英雄關、美人關等關卡，登高望遠景色各有千秋，還有上百尊兵馬俑相伴。

另外，城下的仿古街道、懷舊廣場也是一大特色，搭上「延禧宮略」、「如懿傳」宮廷劇熱潮，提供戲服供遊客「一秒變格格、三秒當皇帝」，換裝恣意穿越古今。還有開封府、龍門客棧、江山樓酒家等電影場景，可搞笑開鍘拍照。

業者邱敬說，贈送古裝戲服活動辦法相當簡單，凡228四天連假期間，遊客至藝品館換裝拍照，在臉書打卡貼文，即能換取一張摸彩券，兩樣大獎分為貴妃和龍袍以及相關頭飾，待連假結束後，將於臉書官方臉書團公開抽出兩位幸運兒，中獎者穿戲服入場，更可享終身免費。