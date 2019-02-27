讓身障、老人搭公車更便利 府城客運加強司機訓練

2019-02-27 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市近年發展無障礙交通工具，包括無障礙低地板公車、無障礙大型復康巴士、一般復康巴士、無障礙計程車等，今天進行駕駛無障礙車輛服務教育訓練暨體驗活動，除了重視交通安全之外，也要更貼近身長者及老年人的需求。

府城客運近年來持續購置無障礙車輛，除硬體上提升之外，也重視內部司機在行駛過程中安全與服務品質的提升，像是人員訓練、標準作業流程等，為了提升應變及貼心服務的能力，今天與台南市老人福利協進會、社團法人台南市慈光身障協會安排「無障礙車輛服務教育訓練暨體驗活動」，透過無障礙車輛操作教育訓練、輪椅體驗活動、教育訓練影片拍攝等系列體驗，讓司機更能實際了解行動不便者上下車的需求，以提升服務品質。

有身障者表示，過去獨自搭乘低地板公車遭司機忽視，進而降低搭乘公車的意願；也曾有公車司機未接受過專業操作教育訓練，造成行動不便者在上下車過程中，增加安全風險。