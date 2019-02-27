鼓勵師生創業 環球科大打造創業基地

2019-02-27 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林環球科技大學培育學生創業與實務經驗，打造明日企業家育成實踐基地，今天揭牌開幕，全校已有14家師生及企業創業團隊進駐，為鼓勵師生創業，學校提撥100萬元做為創業團隊創業基金，培養新一代創業人才。

明日企業家育成實踐基地今天開幕揭牌，展現一年多來師生創業團隊成果，老師林鳳秀輔導學生以茶席體驗為主題創業，將於下月帶團深入阿里山進行茶席體驗及生態導覽，也有學生製作婚禮小物，搶攻愛情市場。

環球育成實踐基地去年9月開始籌備，至今已有14家創業團隊進駐，營運範疇涵蓋觀光、文創、設計、生技、養生芳療、能源、餐飲、美容等相關產業。

許文志表示，學校自我期許為中小企業標竿大學，基地的名稱充分展現了自信，他相信只要努力創業一定會成功，為使學生在畢業前能確實實踐創業實作，除有機的提供師生創業團隊在創業上的輔導、諮詢、研習與培育空間，並特別提撥100萬元做為創業團隊創業基金。