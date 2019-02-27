台南立委選補膠著 郭國文掀選情三大迷霧

2019-02-27 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨中常會今天移師台南，替民進黨提名的台南市第二選區立委補選候選人郭國文拉抬。郭國文直指選情有三大迷霧，說民進黨沒有替農漁民做事、民進黨提名不公及指控他是一例一休的政策主導者，他一一駁斥澄清；他強調，補選最關鍵是投票率，動員狀況，希望最後關頭全部總動員，延續台南市長黃偉哲原先立委選區的基礎，讓地方持續進步。

郭國文說，麻豆的古名意思是眼睛，所以歷次選舉得票率非常高，現在眼睛因為韓流造成眼前一片濃霧，抹黑說民進黨執政沒有替農漁民做事，事實上，芒果早就輸日，白柚不但輸日也銷韓，虱目魚也是在銷往中國失敗後，轉往出口中東獲得成功，綠色執政做很多事，不少人都不清楚。

郭國文表示，第二濃霧是選舉風氣及歪風，民進黨規則初選徵召非常清楚，從過去到現在都一模一樣，北到南都一樣，沒有量身打造，沒有黑箱作業，沒有不公，可是濃霧來了，讓一些支持者誤解，造成票源分散，希望大家一起把濃霧打開，

郭國文說，二０一六年重新執政，他放棄議員加入執政團隊，擔任勞動部次長，是政策說明人，結果現在有人說他是一例一休的主導者，把民怨不滿推給他，也確實發生效果，造成選舉變數，他希望大家能幫忙說明解釋。

他強調，補選最關鍵是投票率及動員狀況，希望最後關頭全部總動員，延續黃偉哲的基礎，讓地方持續進步。