親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

法務部修法祭重刑！ 酒駕累犯致死最重可判死刑

台南立委選補膠著 郭國文掀選情三大迷霧

2019-02-27 15:54聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨中常會今天移師台南，替民進黨提名的台南市第二選區立委補選候選人郭國文拉抬。郭國文直指選情有三大迷霧，說民進黨沒有替農漁民做事、民進黨提名不公及指控他是一例一休的政策主導者，他一一駁斥澄清；他強調，補選最關鍵是投票率，動員狀況，希望最後關頭全部總動員，延續台南市長黃偉哲原先立委選區的基礎，讓地方持續進步。

郭國文說，麻豆的古名意思是眼睛，所以歷次選舉得票率非常高，現在眼睛因為韓流造成眼前一片濃霧，抹黑說民進黨執政沒有替農漁民做事，事實上，芒果早就輸日，白柚不但輸日也銷韓，虱目魚也是在銷往中國失敗後，轉往出口中東獲得成功，綠色執政做很多事，不少人都不清楚。

郭國文表示，第二濃霧是選舉風氣及歪風，民進黨規則初選徵召非常清楚，從過去到現在都一模一樣，北到南都一樣，沒有量身打造，沒有黑箱作業，沒有不公，可是濃霧來了，讓一些支持者誤解，造成票源分散，希望大家一起把濃霧打開，

郭國文說，二０一六年重新執政，他放棄議員加入執政團隊，擔任勞動部次長，是政策說明人，結果現在有人說他是一例一休的主導者，把民怨不滿推給他，也確實發生效果，造成選舉變數，他希望大家能幫忙說明解釋。

他強調，補選最關鍵是投票率及動員狀況，希望最後關頭全部總動員，延續黃偉哲的基礎，讓地方持續進步。

民進黨郭國文投票率
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

讓身障、老人搭公車更便利 府城客運加強司機訓練

2019-02-27 16:05

鼓勵師生創業 環球科大打造創業基地

2019-02-27 15:55

卓榮泰挺郭國文 誇他資歷完整

2019-02-27 15:44

台灣船園區明開幕 黃偉哲宣布台南市民前3月免費入園

2019-02-27 14:25

火神車友黃上師迷上重機車 連妻子也吃醋

2019-02-27 13:34

雲林產量青黃不接 蕉價異常低迷農民反彈

2019-02-27 13:24

塑膠廠欲設廢料存放中心 雲林四湖鄉民抗議：不要來！

2019-02-27 13:06

「空中巡邏」！南警出動空拍機 讓228連假交通順暢

2019-02-27 13:00

台灣女婿用行動拍下最美風景 捐出數百台老相機做公益

2019-02-27 11:19

「胡大福」是什麼？ 家政老師公布食譜了

2019-02-27 10:14

廖天隆告別式 嘉市議員幾乎全到送最後一程

2019-02-27 10:05

美美der櫻花紙膠帶 阿里山花季將開賣

2019-02-27 09:38

228連假來台南 浪漫追花海還能拔蘿蔔

2019-02-27 09:22

國民黨嘉縣黨部主委 蔡明顯兼任

2019-02-26 23:36

823水災嘉市挨告 水上鄉公所敗訴

2019-02-26 23:35

古坑滿山枯黃 會勘茶葉等災損

2019-02-26 23:33

來嘉賞花 穿黃衣挖寶摸大獎

2019-02-26 23:29

雲林高鐵聯外道路 又爆爭議

2019-02-26 23:29

阿里山十字路車站翻紅 木馬道整修健行

2019-02-26 23:27

龍崎掩埋場停建 「廢棄物怎辦？」

2019-02-26 23:15

雲林學生午餐費 台塑補助

2019-02-26 23:03

台南市輕軌新建有變？ 議員高雄考察財務難負擔

2019-02-26 20:54

台南這個路段常有死亡車禍 被戲稱「地府通道」

2019-02-26 18:29

龍崎事業廢棄物掩埋場停建 南市議員：未來廢棄物怎麼辦？

2019-02-26 18:00

煞風景！雲林斗南黃風鈴木步道塌陷、雜草叢生引民怨

2019-02-26 17:36

改進永康納骨塔缺失！林燕祝：二王公墓轉向陽光化

2019-02-26 16:50

影／拚花經濟 八掌溪畔黃花瘋市集

2019-02-26 16:41

給嘉義縣警局按讚！績優員警可免費使用1年車位

2019-02-26 15:23

阿里山林鐵小站十字路 鐵道經濟帶動山村活絡

2019-02-26 14:54

影／最美麗主持人來了！白嘉莉逛花博讚嘆「了不起」

2019-02-26 14:41

麻豆柚花節 花園裡的音樂響宴

2019-02-26 14:17

王文淵贊助雲林營養午餐 與小學生共餐讚吃得比我好

2019-02-26 14:08

春神來了！嘉義紫藤花季浪漫花開花下茶席體驗

2019-02-26 14:03

台大雲林分院照顧女員工 免費乳房超音波檢查千人受惠

2019-02-26 14:03

瑞里紫藤花季3月開 推出花下茶席、咖啡烘焙體驗

2019-02-26 13:05

規劃生態觀光 南市議員盼盡快完成牛埔自然地景審議

2019-02-26 12:53

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯 兼任縣黨部主委今布達就職

2019-02-26 12:26
看更多

熱門文章

新竹縣也要「送肉粽」！ 今晚8點生人迴避

2019-02-27 11:50

台南這個路段常有死亡車禍 被戲稱「地府通道」

2019-02-26 18:29

我屏東我驕傲！台灣燈會期間這句話最紅

2019-02-26 16:09

桃園市警察特別福利！ 3月1日起將可放「生日假」

2019-02-26 21:06

廖天隆告別式 嘉市議員幾乎全到送最後一程

2019-02-27 10:05

台中74號中清地下道施工 3月4日到4月30日深夜到清晨封閉

2019-02-27 12:06

影／盛世公主遊輪要回來了 基隆「主打歌」繼續唱下去

2019-02-26 16:51

228連假來台南 浪漫追花海還能拔蘿蔔

2019-02-27 09:22

桃園公幼比率大幅拉高 鄭文燦：花很多錢、兼顧品質

2019-02-26 16:23

台南市輕軌新建有變？ 議員高雄考察財務難負擔

2019-02-26 20:54

影／拚花經濟 八掌溪畔黃花瘋市集

2019-02-26 16:41

桃林鐵路變休憩亮點 將打造星光鐵馬道

2019-02-26 23:20

鳳鼻頭軍事遺址文資會勘 城牆和地下坑道曝光

2019-02-26 18:00

高雄自立陸橋服務42年 二二八起將走入歷史

2019-02-27 08:16

重機車愛好者挺韓國瑜 4月逾2千車友高雄大會師　

2019-02-26 18:20

清境高空觀景步道吸人潮 二期工程預計4月底完工

2019-02-27 08:11

影／縮短北捷薪水差距留住人才 鄭文燦：桃捷今年起加薪3%

2019-02-26 16:08

基隆市府發優惠券2000張刺激買氣 買越多折越多

2019-02-27 14:17

桃園市警察休「生日假」 後天上路

2019-02-26 23:44

社子島開發案再惹民怨 居民怒斥「滅村是柯禍」

2019-02-27 11:43

甩「必殺」惡名 林右昌：八斗子將重塑品牌新形象

2019-02-26 16:19

228連假到宜花 這樣走省時省錢

2019-02-26 23:52

雲林產量青黃不接 蕉價異常低迷農民反彈

2019-02-27 13:24

影╱台中后里泰安櫻花季櫻花全開 快來看！

2019-02-27 10:30

台灣燈會228輸運 留車不留人

2019-02-26 22:57

議員：淡海輕軌3問題 捷局：考慮增雨遮

2019-02-26 23:57

喜樂時代影城永和比漾店 228開幕看電影1元

2019-02-26 22:54

日月潭推即時花況、10秘景 拚遊客回流

2019-02-26 23:48

慢！1公里路5支測速照相 基隆中山一、二路陸續啟用

2019-02-27 12:21

遊民占住台中火車站 市民投訴

2019-02-26 23:30

廠商誤用google街景圖對照 竟劃設出烏龍停車格

2019-02-27 15:14

台灣女婿用行動拍下最美風景 捐出數百台老相機做公益

2019-02-27 11:19

高雄鐵路地下化 自立陸橋將功成身退

2019-02-26 18:00

228花蓮旅客爆量 警祭出「元首級」交通疏導措施

2019-02-27 13:34

一手拿槍一手寫詩 高雄24歲警曾得文學獎

2019-02-26 21:54

這個局長好厲害 吹薩克斯風還能做公益

2019-02-26 16:09

淡海輕軌春節疏運檢討 侯友宜：不足處228前改善

2019-02-26 23:54

影／「老外」眼中的台灣燈會 給人滿滿感動和驚豔

2019-02-26 16:24

盤商壟斷香蕉？ 農糧署：已移送公平會調查

2019-02-26 23:46

表演藝術場館營運大不易 台體大想幫「中興堂」找媽

2019-02-26 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top